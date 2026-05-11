L’Holimpia batte il Gabbiano Pozzallo alla finale del campionato di Prima Divisione femminile

Al tensostatico di Siracusa va in scena gara 1 della finale del campionato di Prima Divisione femminile e l’Holimpia manda subito un messaggio forte: netto 3-0 al Gabbiano Pozzallo davanti a una tribuna gremita di tifosi e alle immancabili mini Holimpine, presenti per spingere e sostenere le biancoazzurre dal primo all’ultimo punto

Primo set combattutissimo, con le ragazze di coach Bartoli che nei momenti decisivi trovano carattere e lucidità, chiudendo 25-22.

Nel secondo parziale l’Holimpia alza il ritmo, gioca una pallavolo intensa e aggressiva e domina il set con un meritato 25-18.

Nel terzo set le aretusee partono fortissimo e scavano subito il solco, ma il Gabbiano Pozzallo non molla e riesce a rimontare fino al 15-15. Nel momento più delicato, però, esce tutto il cuore azzurro delle biancoazzurre: grinta, unione e voglia di vincere permettono all’Holimpia di riprendere in mano la gara e chiudere ai vantaggi sul 27-25!

Gara 1 è dell’Holimpia. Adesso testa a sabato prossimo: serve un’altra vittoria per coronare il sogno Serie D!