lI Volo in concerto al Teatro Greco: Siracusa protagonista del World Tour 2026/2027

Siracusa si conferma capitale della grande musica dal vivo. L’11 luglio 2026, il celebre trio Il Volo farà tappa nella città aretusea con un concerto evento nella straordinaria cornice del Teatro Greco, nell’ambito del World Tour 2026/2027.

Ad annunciarlo è stato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento non solo dal punto di vista artistico, ma anche culturale e turistico. L’arrivo di una delle formazioni musicali italiane più apprezzate a livello internazionale rappresenta infatti un’ulteriore conferma del ruolo centrale di Siracusa nel panorama dei grandi eventi nazionali e internazionali.

Il concerto si inserisce in un contesto di grande suggestione: il Teatro Greco, simbolo della storia millenaria della città, offrirà al pubblico uno scenario unico, capace di valorizzare ulteriormente lo spettacolo e l’esperienza degli spettatori. Un connubio tra musica, patrimonio culturale e bellezza paesaggistica che da anni caratterizza l’offerta culturale siracusana.

I biglietti per l’evento sono già disponibili online e nei punti vendita autorizzati.