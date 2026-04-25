Liberazione d’Italia: Lamba Doria rende omaggio alla memoria del siracusano Nunzio Lo Giudice

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione d’Italia, l’Associazione Culturale Lamba Doria intende rendere omaggio alla memoria di un giovane siracusano, Nunzio Lo Giudice, caduto durante la Guerra di Liberazione. Nunzio Lo Giudice nacque a Siracusa il 18 giugno 1925, figlio di Salvatore e Maria D’Alpa. Era poco più che un ragazzo, uno studente del Liceo Scientifico della sua città, con sogni e speranze come tanti giovani della sua età. Appartenente alla classe 1925, fu chiamato alle armi giovanissimo: aveva appena 18 anni quando venne arruolato, trovandosi catapultato, ancora adolescente, nella tragedia della guerra.

Dopo l’8 Settembre 1943, di fronte all’occupazione tedesca e al crollo dello Stato Italiano, Nunzio scelse di non restare indifferente. Si unì alle formazioni partigiane operanti in Toscana, nella zona di Grosseto, entrando nella Brigata “Boscaglia” e partecipò attivamente alla lotta di liberazione. Il suo impegno fu riconosciuto ufficialmente nel dopoguerra con la qualifica di partigiano combattente, per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 26 giugno 1944.

La sua vita si interruppe tragicamente il 25 giugno 1944 a Montieri, quando fu ucciso da fuoco tedesco durante un’azione di guerra. Aveva soltanto 19 anni. Una giovinezza, come ricorda la sua lapide, “eroica e sognante”, spezzata nel pieno della lotta per la libertà. A distanza di ottant’uno anni dalla Liberazione, l’Associazione Culturale Lamba Doria ha voluto riportare alla luce la storia di Nunzio Lo Giudice, simbolo di una generazione che seppe scegliere il coraggio anche davanti alla paura. Proprio oggi, 25 Aprile, una delegazione dell’Associazione Culturale Lamba Doria ha reso omaggio alla sua memoria con un gesto semplice ma carico di significato, deponendo un omaggio floreale sulla tomba del giovane Nunzio.

“L’auspicio – dice Alessandro Maiolino, Vice Referente Regione Sicilia dell’associazione Culturale Lamba Doria – soprattutto in questo delicato periodo storico segnato ancora da conflitti e tensioni nel mondo, è che cessino le guerre e che mai più giovani come Nunzio siano costretti a lasciare la propria casa, la propria famiglia e la propria vita per il fronte. Ricordare oggi il suo sacrificio significa non solo onorare la memoria di un giovane caduto, ma anche riaffermare il valore universale della pace, della libertà e della dignità umana. Perché, di fronte alla morte e al dolore della guerra, non esistono giudizi, ma soltanto il dovere del rispetto e della memoria”.