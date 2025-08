“Liberiamo il litorale siracusano”: lanciata raccolta firme

Da maggio a oggi, l’iniziativa civica #LiberiamoilLitoraleSiracusano del Pci ha continuato la sua attività con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza l’accesso al litorale di Siracusa.

A breve inizierà anche la raccolta di firme cartacee a sostegno della petizione online già attiva sul sito Change.org (https://www.change.org/p/basta-concessioni-e-privatizzazioni-selvagge-a-siracusa?recruited_by_id=d81e77b0-70f1-11f0-a981-3985233c0727&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_term=psf_combo_share_initial&utm_medium=copylink) nel quale si legge:





“Chiediamo al sindaco e al Consiglio Comunale di Siracusa un impegno concreto per integrare e modificare il PUDM, introducendo le seguenti azioni: spiaggia dello Sbarcadero: Richiediamo che l’area dello Sbarcadero torni a essere per metà a libera fruizione, restituendo alla comunità uno spazio storicamente accessibile; messa in sicurezza del Moletto (“Piattaforma tuffi”): Chiediamo un intervento immediato per il ripristino e la messa in sicurezza del moletto, un luogo molto amato che deve tornare a essere un punto di balneazione sicuro per tutti; inclusione della spiaggetta di Via Iceta: Sollecitiamo l’inserimento formale della spiaggetta di Via Iceta nel PUDM e la sua immediata accessibilità via terra, trasformandola da privilegio per pochi a bene per tutti ( se necessario si preveda l’esproprio di breve corridoio che porti via terra alla scalinata ( da modificare in scivolo) della spiaggia da Via Iceta o da Via Riviera Dionisio il Grande; spiaggia dell’Arenella: chiediamo che il 50% diventi a libera fruizione ed il restante 50% lidi e lidi per animali da compagnia; spiaggia di Fontane Bianche: chiediamo che il 50% diventi a libera fruizione; libero accesso al mare e rimozione delle barriere: Chiediamo che tutti gli accessi e/o sentieri pedonali al mare vengano censiti, anche quelli momentaneamente non accessibili per motivi di sicurezza; chiediamo che in tutti gli accessi vengano apposte regole comportamentali.”

Il comitato continuerà a sollecitare la convocazione di un tavolo in Prefettura per discutere dell’accessibilità al litorale di Via Riviera Dionisio il Grande, in particolare nel tratto che va dalla spiaggia dello Sbarcadero di Santa Lucia al monumento ai caduti, includendo la spiaggetta di Via Iceta e le Latomie di Dionisio.

E infine sta preparando un esposto che verrà presentato alla Procura