“Liberiamo la Sicilia da corruzione, malaffare e clientele”: lunedì iniziativa del Pd a Siracusa

“Liberiamo la Sicilia da corruzione, malaffare e clientele” è il titolo dell’iniziativa promossa dal PD Sicilia e dalla Federazione di Siracusa in programma lunedì 17 novembre alle 17 al Centro Convegni – Sala Giovanni Paolo II in via del Santuario 33. Interverrà in collegamento video anche la segretaria nazionale Elly Schlein.

Dopo l’introduzione del senatore Antonio Nicita e del segretario provinciale Piergiorgio Gerratana si prevede la presenza del segretario regionale Barbagallo, della senatrice Enza Rando e dell’onorevole Peppe Provenzano (entrambi componenti della segreteria nazionale del Pd) ed è annunciata la partecipazione di tutti i parlamentari nazionali e regionali del Pd, a sottolineare l’importanza di questo appuntamento.

“Gli sviluppi dell’inchiesta sulla sanità in Sicilia ha scoperchiato dei risvolti inquietanti riguardo le nomine “truccate” del settore sanitario in tutta la regione – si legge in una nota dei democratici – E Siracusa, stando alle risultanze emerse dalle indagini, ne costituisce una sorta di baricentro per questa desolante pratica spartitoria in barba alle più elementari regole di trasparenza. Spetta alla magistratura accertare minuziosamente le responsabilità personali delle persone coinvolte in questo malaffare, ma il verminaio che si delinea dalle prime risultanze emerse si staglia in tutta la sua gravità ed impone un cambio di pagina su un sistema che ancora una volta rivela un indecoroso marciume”.