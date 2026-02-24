Libero Consorzio Comunale di Siracusa: azzerate le deleghe

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, comunica che sta procedendo all’azzeramento delle deleghe attualmente conferite ai Consiglieri delegati. La decisione interviene in una fase di riassetto politico-istituzionale dell’Ente, alla luce degli ultimi avvicendamenti che hanno interessato il Consiglio provinciale, con la recente sostituzione dei due Consiglieri provenienti dal Comune di Francofonte, nonché delle dinamiche istituzionali in corso al Comune di Priolo Gargallo.

“L’azzeramento delle deleghe rappresenta un passaggio di chiarezza politica e di rilancio dell’azione amministrativa e strategica del Libero Consorzio – spiega Giansiracusa -. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa attraversa da oltre un decennio una fase complessa, segnata da difficoltà finanziarie, organizzative e istituzionali che hanno profondamente inciso sulla capacità operativa dell’Ente. Proprio per questa ragione, ogni scelta deve essere orientata alla stabilità, alla coerenza e al rafforzamento dell’azione politica e amministrativa”.

Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione di coalizione che porterà alla ridefinizione dell’assetto delle deleghe, con l’obiettivo di consolidare il percorso di risanamento e di normalizzazione già avviato.

In questo contesto, il presidente rinnova l’appello già formulato nei mesi scorsi a tutte le forze politiche presenti in Consiglio – a partire da quelle di maggioranza ma non soltanto ad esse – affinché prevalga il senso di responsabilità e la volontà di dare un contributo propositivo.

“Il Libero Consorzio deve continuare ad essere la casa dei Comuni e della comunità provinciale, uno spazio di collaborazione e non di contrapposizione – conclude -. Serve unità e corresponsabilità per superare definitivamente una stagione di fragilità e assicurare ai territori stabilità, credibilità istituzionale ed efficacia amministrativa”.