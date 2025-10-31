Libero Consorzio di Siracusa: 900 mila euro per l’edilizia scolastica, oltre 1 milione di euro per le strade provinciali

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa prosegue con determinazione nella programmazione e nell’attuazione di interventi mirati al miglioramento delle infrastrutture scolastiche e della rete viaria provinciale, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza e qualità dei servizi per studenti, pendolari e cittadini.

Con appositi decreti, il Presidente Michelangelo Siracusa ha approvato mtre nuove richieste di finanziamento nel settore dell’edilizia scolastica: I.I.S.S. “P. Calleri” di Pachino – Adattamento delle strutture sportive, didattiche e degli spazi esterni dell’istituto – € 350.000,00, I.I.S.S. “Vittorini – Gorgia – Moncada” di Lentini – Riqualificazione delle strutture scolastiche e sportive del plesso di via Riccardo da Lentini – € 350.000,00, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia – Lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito degli eventi meteorologici di novembre 2024 – € 200.000,00, per un Totale edilizia scolastica: € 900.000,00

A questi si aggiungono le approvazioni di interventi sulla viabilità provinciale, già finanziati, finalizzati alla manutenzione, al consolidamento e alla messa in sicurezza dei collegamenti stradali principali: SP 74 Floridia–Solarino–Sortino – € 311.725,33, SP 10 Ferla–Cassaro – € 311.725,33, SP 13 Lentini–Carlentini – € 186.868,76, SP 95 Carlentini–Pedagaggi – € 311.725,33, per un totale di € 1.122.044,75

Nel complesso, gli interventi confermano l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture provinciali, in piena sinergia con i Comuni del territorio e con il costante contributo dei settori tecnici dell’Ente.

“Un sentito ringraziamento al vice presidente, con delega alla Viabilità, Diego Giarratana e al consigliere con delega all’edilizia scolastica, Salvo Cannata per la collaborazione e il prezioso supporto nelle attività di pianificazione e monitoraggio”, ha commentato il presidente Michelangelo Giansiracusa.