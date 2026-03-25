Libero consorzio di Siracusa: conferite le deleghe al consigliere Niciforo

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, nella giornata di mercoledì 25 marzo ha conferito al consigliere Marco Niciforo le deleghe già attribuite in precedenza al dimissionario Giuseppe Vinci.
Le deleghe assegnate riguardano Politiche Sociali, Giovanili, della Famiglia, dell’Inclusione e delle Migrazioni; Politiche Educative e Servizi a supporto dell’integrazione scolastica; Politiche Attive del Lavoro e Beni Patrimoniali e Demaniali
“Al consigliere Niciforo rivolgiamo un augurio di buon lavoro – sottolinea Giansiracusa – certi che saprà svolgere con impegno e senso di responsabilità le funzioni affidate, nell’interesse dell’Ente e della comunità provinciale”.
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