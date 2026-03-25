Ex provincia Libero consorzio di Siracusa: conferite le deleghe al consigliere Niciforo Le deleghe assegnate riguardano Politiche Sociali, Giovanili, della Famiglia, dell’Inclusione e delle Migrazioni; Politiche Educative e Servizi a supporto dell’integrazione scolastica; Politiche Attive del Lavoro e Beni Patrimoniali e Demaniali Link copiato!

Le deleghe assegnate riguardano Politiche Sociali, Giovanili, della Famiglia, dell’Inclusione e delle Migrazioni; Politiche Educative e Servizi a supporto dell’integrazione scolastica; Politiche Attive del Lavoro e Beni Patrimoniali e Demaniali

di Luca Signorelli