Libero Consorzio di Siracusa, FdI replica a Giansiracusa: “sulla collaborazione ci siamo sempre stati, ma ora servono i fatti”

“Sulla collaborazione ci siamo sempre stati. Ora servono i fatti.” Queste le parole di Giuseppe Lupo e Rosario Cavallo, consiglieri del Libero Consorzio di Siracusa in quota Fratelli d’Italia in replica all’appello di unità e collaborazione lanciato ieri dal presidente dell’ente di via Roma, Michelangelo Giansiracusa.

Lupo e Cavallo confermano la propria posizione politica, sostenendo di non aver mai fatto mancare la disponibilità al confronto costruttivo, “purché sia fondato sulla concretezza e sugli impegni reali. Per questo – dicono – riteniamo che le parole debbano tradursi in azioni immediate, a partire dal tema delle strade provinciali. È un settore che riguarda direttamente la sicurezza dei cittadini, la mobilità quotidiana dei territori e la competitività delle nostre comunità.”

I due consiglieri provinciali ribadiscono la volontà di presentare proposte, vigilare e sollecitare soluzioni, “ma chiediamo che già nel bando per le strade si colga l’occasione di dimostrare che questa volontà di collaborazione è autentica e non solo un esercizio retorico. Il nostro approccio – concludono – resterà quello di sempre: responsabile, coerente e orientato al bene comune, nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini.”