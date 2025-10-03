Libero Consorzio di Siracusa, il presidente Giansiracusa: “serve collaborazione, non contrapposizione politica”

Dopo cinque mesi alla guida del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il presidente Michelangelo Giansiracusa lancia un appello alla collaborazione e alla responsabilità di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, di maggioranza e di opposizione.

“Il Libero Consorzio – afferma – deve essere percepito e vissuto come la casa dei Comuni e della comunità provinciale, non come luogo di contrapposizione politica. Solo attraverso una collaborazione leale e continuativa potremo portare a termine il processo di risanamento e garantire ai cittadini e ai territori servizi più efficienti e una gestione trasparente delle risorse pubbliche“.

Il presidente ricorda come, già nella relazione sui primi cento giorni di amministrazione, fossero state delineate le priorità del mandato. Oggi, dopo ulteriori due mesi, sono già visibili alcuni risultati concreti: costituzione della cabina di regia permanente, per rafforzare il coordinamento interno; maggiore sinergia tra i settori per il raggiungimento del riequilibrio finanziario; prima riorganizzazione del personale, per migliorare efficienza e funzionalità; predisposizione del piano di razionalizzazione degli immobili da destinare agli istituti superiori e ripresa di una programmazione pluriennale degli investimenti provinciali, interrotta negli anni precedenti.

“Serve unità e corresponsabilità, non divisione – conclude Giansiracusa – per restituire all’Ente la forza e la dignità che merita“.