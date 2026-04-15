Libero Consorzio di Siracusa, nuove deleghe e nuovo vicepresidente

Nell’ambito del percorso di condivisione avviato con le forze politiche e con i partiti che hanno sostenuto l’elezione del presidente Michelangelo Giansiracusa, nella giornata odierna sono state formalizzate ulteriori deleghe in seno al Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Il presidente ha conferito la delega di Vicepresidente al consigliere Pietro Rosa, che subentra nel ruolo precedentemente ricoperto da Diego Giarratana, decaduto a seguito dello scioglimento del Comune di Priolo Gargallo.

Nella stessa giornata sono state assegnate le deleghe ai consiglieri Matteo Melfi, Giovanni Rametta e Pietro Rosa e rafforzando l’assetto operativo del Libero Consorzio.

In particolare a Matteo Melfi sono andate le deleghe: Protezione civile, Pianificazione territoriale sovracomunale, Sviluppo economico e attività produttive, Transizione energetica, Politiche per le aree interne e contrasto allo spopolamento.

A Giovanni Rametta: Turismo e promozione territoriale, Cultura e valorizzazione dei beni culturali, Spettacoli, eventi e reti territoriali.

A Pietro Rosa: Sport e impiantistica sportiva, Polizia provinciale, Verde pubblico, Transizione digitale.

Si ricordano, inoltre, le deleghe già attribuite ai consiglieri: Salvo Cannata, Edilizia scolastica, Formazione universitaria, alta formazione e ricerca territoriale, Agricoltura, pesca e viabilità rurale e a Marco Niciforo, Politiche sociali, giovanili, della famiglia, dell’inclusione e delle migrazioni, Politiche educative e servizi a supporto dell’integrazione scolastica, Politiche attive del lavoro, Beni patrimoniali e demaniali, Manutenzioni.

Il Presidente Giansiracusa ha rivolto a tutti i consiglieri un augurio di buon lavoro, sottolineando come la sfida che riguarda l’intero territorio richieda il contributo e la responsabilità di tutte le forze politiche.

Più volte è stato, infatti, ribadito l’appello a un’azione condivisa per affrontare e risolvere le criticità finanziarie dell’Ente, con l’obiettivo di risollevare le sorti finanziarie del Libero Consorzio e restituire piena operatività e dignità, garantendo servizi sempre più adeguati alle comunità.