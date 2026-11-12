Libero Consorzio di Siracusa, presidente Giansiracusa incontra studenti del Raeli di Noto

Attualità · Scuola

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Un momento di confronto con i rappresentanti dei diversi indirizzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Matteo Raeli” di Noto. Il presidente del Libero Consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa ha incontrato l’altro ieri una delegazione di studenti della scuola, avviando un dialogo sulle esigenze e sulle esperienze dei giovani.

L’incontro è stato occasione per ascoltare le osservazioni dei ragazzi e raccogliere le loro istanze, in un confronto diretto tra istituzioni e mondo scolastico.

“È importante creare occasioni in cui le istituzioni possano incontrare direttamente gli studenti, ascoltarne le esperienze, raccoglierne le osservazioni e comprendere da vicino le loro esigenze”, ha sottolineato il presidente.

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Al centro del confronto il ruolo della scuola non soltanto come luogo di formazione e acquisizione di competenze, ma anche come spazio di partecipazione, relazioni e cittadinanza.