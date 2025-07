Libero Consorzio, Giovanni Cocco è il Commissario per il bilancio stabilmente riequilibrato

Nel pomeriggio di ieri si è insediato al Libero Consorzio Comunale di Siracusa il Commissario ad acta incaricato dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dott. Giovanni Cocco, funzionario del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali. La nomina è avvenuta con decreto assessoriale n. 387 del 16 luglio 2025, nell’ambito della procedura prevista dalla normativa vigente in caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini stabiliti.

Parallelamente, il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, ha sin dal proprio insediamento promosso un percorso istituzionale volto a ripristinare la piena funzionalità dell’Ente sul piano finanziario. Un percorso avviato formalmente con l’approvazione dell’ordine del giorno del 13 giugno scorso e proseguito con un’intensa attività politica e tecnica, della quale il presidente riferirà nella prossima seduta del Consiglio provinciale.





“L’esperienza e la professionalità del dott. Cocco – ha dichiarato il presidente Giansiracusa – rappresentano una risorsa importante per l’Ente. In un clima di collaborazione istituzionale, avviamo un lavoro condiviso e determinato per affrontare una sfida complessa e contro il tempo, con l’obiettivo di restituire stabilità e prospettiva all’azione del Libero Consorzio”.

Il Commissario avrà il compito di curare ogni adempimento – propedeutico o sostitutivo – utile alla predisposizione e approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2027, operando in sinergia con gli uffici e gli organi dell’Ente.