Libero consorzio, la Ugl chiede un “incontro istituzionale” con il presidente Giansiracusa

“Le scriventi Segreterie, che hanno già avuto il piacere di esprimerLe le proprie congratulazioni per la Sua recente elezione a Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, intendono con la presente chiederLe un incontro istituzionale. L’incontro è finalizzato alla consegna e illustrazione di un documento contenente osservazioni e proposte riguardanti le principali problematiche che affliggono il territorio provinciale, segnalate dalle nostre Federazioni. Riteniamo fondamentale avviare un dialogo costruttivo e collaborativo con la Presidenza, nella consapevolezza che per rilanciare la nostra provincia occorre agire con concretezza su più fronti, non solo economici, ma anche legati al potenziamento dei servizi essenziali”. Così in una nota la Ugl Sicilia e la Ugl Siracusa indirizzata al presidente del Libero consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa.