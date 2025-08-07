Libero Consorzio, sicurezza stradale: in arrivo interventi per 1,8 milioni sulla rete viaria provinciale

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, dà notizia dell’approvazione dei progetti esecutivi per nuovi interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria provinciale, in attuazione della programmazione già definita e finanziata nell’ambito dei decreti assessoriali regionali D.A. n. 514/2019, n. 159/2020 e n. 47/2023.

Gli interventi riguarderanno le seguenti Strade Provinciali: SP 103 San Demetrio – Lentini; SP 95 Priolo – Lentini; SP 74 Floridia – Monasteri – Canicattini; SP 36 Solarino – Diddino; SP 76 Diddino – Monte Climiti – Saiazza; SP 85 Marzamemi – Chiaramida; SP 44 Pachino – Marza





L’importo complessivo degli interventi ammonta a € 1.800.000,00, destinati a migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade provinciali, con particolare attenzione a tratti strategici per il collegamento tra i centri urbani, le aree rurali e le località a vocazione turistica.

“Queste deliberazioni – dichiarano congiuntamente il Presidente Michelangelo Giansiracusa e il Consigliere Delegato alla Viabilità Diego Giarratana – rappresentano un ulteriore passo nella direzione della riqualificazione della rete stradale provinciale, attraverso interventi mirati, già programmati e ora finalmente esecutivi. È nostro obiettivo garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada e migliorare la qualità delle infrastrutture, soprattutto in zone che da tempo attendevano manutenzioni strutturali”

I lavori, in fase di prossima consegna, sono stati finanziati nell’ambito del piano triennale di manutenzione straordinaria, con fondi regionali destinati al miglioramento della sicurezza della viabilità secondaria.