Libero consorzio tra scuole, strade, patrimonio e dissesto finanziario. Giansiracusa: “ma sul servizio idrico troppa propaganda”

Il presidente del Libero Consorzio di Siracusa e sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, è tornato ospite negli studi di Siracusa News per fare il punto sui primi mesi di attività alla guida dell’ente. In un’intervista fiume, ha toccato tutti i temi caldi del momento: dalla nascita della nuova società idrica Aretusacque alle criticità legate alla rete ospedaliera, fino al dissesto finanziario, i cantieri sulle strade provinciali, la razionalizzazione degli edifici scolastici e la valorizzazione del patrimonio pubblico.

Ma è stato inevitabile partire dal caso Aretusacque, che nelle ultime settimane ha innescato un acceso confronto tra sindaci e parlamentari. Giansiracusa, pur evitando lo scontro diretto, ha risposto alle polemiche sollevate dall’onorevole Luca Cannata, definendo alcune dichiarazioni “esasperate” e “strumentali”. Ha ricostruito con precisione l’intero percorso che ha portato alla costituzione della società mista, voluta dall’assemblea dei sindaci nel 2022 e confermata dal commissario regionale Sara Barresi: “Parlare oggi di mancanza di trasparenza è una mistificazione. Tutti i passaggi sono stati pubblici e tracciati. La scelta del modello misto è stata presa per responsabilità, non per ideologia. I comuni da soli non hanno le risorse per investimenti strutturali nelle reti idriche”.





Il presidente ha respinto l’idea di un “blitz” estivo: “L’assemblea è stata convocata per evitare il commissariamento. Se non si fosse costituita la società, avrebbe deciso tutto la Regione”. E sulla contestata nomina del comitato di sorveglianza ha chiarito: “I nomi sono stati votati da oltre il 77% della compagine sociale. L’alternativa proposta da alcuni comuni era, nei fatti, incompatibile con il modello scelto: chi proponeva una figura ideologicamente contraria alla società mista lanciava un segnale di rottura più che di collaborazione”.

Poi l’affondo contro il clima creato da alcune dichiarazioni politiche: “Fare battaglie sull’acqua come se ci fosse chi vuole il bene dei cittadini e chi no, è un modo scorretto di rappresentare la realtà. Nessuno può attribuirsi patenti di moralità o legalità. Tutti i sindaci hanno pari dignità istituzionale”.

Altro tema di grande attualità, quello della rete ospedaliera regionale. Giansiracusa ha rivendicato il ruolo del Libero Consorzio nel coordinare i sindaci e nel favorire l’adozione di un documento unitario che ha spinto la Regione a sospendere l’iter. “È stato un atto di responsabilità – ha spiegato –. Non siamo entrati nei dettagli per non alimentare contrapposizioni locali, ma abbiamo chiesto tempo per ascoltare il territorio. Il futuro ospedale provinciale dovrà avere un livello superiore agli attuali. Intanto, bisogna rafforzare la rete esistente e attuare ciò che era previsto dalla precedente pianificazione”.

Sulle difficoltà finanziarie dell’ente, Giansiracusa non si nasconde. Ma sottolinea con fermezza che il Libero Consorzio ha già avviato un percorso concreto per uscire dal dissesto. “Abbiamo creato una cabina di regia interna e incaricato una società esterna per supportare gli uffici. Stiamo lavorando a un bilancio stabilmente riequilibrato. Il commissario Cocco è arrivato, ma sta collaborando con noi in un clima di piena sintonia”. Nessuna richiesta di fondi straordinari: “Stiamo riorganizzando l’ente per camminare con le nostre gambe”.

Intensa anche l’attività sul fronte delle scuole superiori. Giansiracusa ha annunciato sopralluoghi in diversi istituti, tra cui il Quintiliano, che sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione. Parallelamente si lavora a una razionalizzazione degli spazi, con l’obiettivo di dismettere affitti passivi e ottimizzare l’uso degli edifici (“sarà una scelta anche dolorosa, ma necessaria per garantire qualità e sostenibilità“).

Nel frattempo, si aprono cantieri anche sulle strade provinciali, con lavori di bonifica e manutenzione straordinaria già avviati, ad esempio tra Carlentini e il confine con la provincia di Catania.

L’intervista ha toccato anche la questione del patrimonio immobiliare dell’ente. Con la chiusura del piano dell’Organismo straordinario di liquidazione, beni come l’ostello di Belvedere, l’autodromo e l’ex Istituto Verga tornano nella disponibilità del Libero Consorzio e qui servirà una riflessione politica e tecnica su come valorizzarli. O venderli. Di sicuro nessuna concessione gratuita, ma scelte sostenibili e coerenti con il risanamento dell’ente.

Giansiracusa ha lanciato un appello per una riforma degli enti intermedi, dopo 13 anni di incertezza: “Il Libero Consorzio è tutto tranne che inutile. Serve una legge che ridia voce ai territori e metta fine a questa lunga stagione di commissariamenti. Io lo vedo ogni giorno: la provincia può e deve tornare a essere motore di sviluppo”.

Prima della pausa estiva, ha annunciato una conferenza stampa per presentare i risultati dei primi 100 giorni di amministrazione. Con dati alla mano, insieme ai consiglieri delegati, per raccontare “non promesse, ma fatti”.

Nonostante il doppio incarico, Giansiracusa non dimentica il suo ruolo da sindaco di Ferla, dove l’estate è ricca di eventi. Dopo la partecipata festa del patrono e il concerto di Lorenzo Fragola, il calendario prevede il 2 agosto la Festa del Tartufo Nero; il 12 agosto il Carnevale d’estate “Cardacia”; il 5-7 settembre la 25ª edizione del festival Litos con Eugenio Bennato e a fine agosto la Sagra dei pipicorni: “c’è un turismo di ritorno che popola i comuni montani. Organizziamo eventi per tutti: gastronomia, musica, cultura popolare. È il nostro modo per valorizzare i borghi”.