Libertà è Democrazia, nasce un nuovo movimento politico a Siracusa

Si è ufficialmente aperta a Siracusa l’attività territoriale del nuovo movimento politico “Libertà è Democrazia” (LeD), che ha annunciato le nomine dei rappresentanti territoriali incaricati di coordinare e sviluppare l’attività nel capoluogo e nella provincia.

L’evento costitutivo — ospitato con il supporto del CRAL dei dipendenti della Regione Siciliana — non è stato solo un incontro organizzativo, ma la tappa pubblica della nascita formale del partito sul territorio siracusano. LeD nasce nel 2025 come evoluzione dell’esperienza del Forum della Dottrina Sociale della Chiesa e si propone come punto di riferimento per cittadini che si riconoscono nei valori cristiani e nel cattolicesimo democratico, ponendo al centro la persona.

Le nomine sul territorio sono state deliberate con decisione congiunta del Segretario Nazionale, Giancarlo Affatato, e del Presidente Nazionale, Nuccio Cusumano. Tra i referenti indicati compaiono — per i livelli nazionali e regionali — Giancarlo Confalone (Consiglio Nazionale), Salvatore Fichera (Coordinamento Regionale Sicilia) e, per la provincia e il capoluogo aretuseo, Marco Reale (Coordinamento Provinciale di Siracusa) e Mariano Caldarella quale Coordinamento del Comune Capoluogo di Siracusa.

Tra gli obiettivi principali indicati dal movimento si trovano: tutela della famiglia; sostegno alla natalità; miglioramento della sanità; valorizzazione della scuola e della formazione; rafforzamento delle politiche sociali; sostegno ai giovani; protezione delle fasce più deboli; promozione del lavoro e delle imprese.

A livello locale, LeD ha posto al centro della propria azione politica il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, favorire uno sviluppo economico e sociale programmato, rilanciare la partecipazione politica dei cittadini e contrastare l’astensionismo. E’ stata inoltre rilevata la necessità di ricostruire forme di partecipazione aperte e radicate sul territorio, capaci di formare una nuova classe dirigente.

L’ispirazione ideale del movimento è fondata sulla Dottrina Sociale della Chiesa, con particolare attenzione alla centralità della persona, alla tutela della vita, alla solidarietà e alla sussidiarietà. Sul piano politico LeD si dichiara autonomo rispetto agli schieramenti tradizionali, aperto al dialogo e favorevole a una visione europea fondata sulla solidarietà.

Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione di un calendario di iniziative pubbliche sul territorio e l’avvio discreto della costruzione di una struttura territoriale “attraverso il coinvolgimento di professionisti, amministratori, giovani e rappresentanti della società civile”. L’obiettivo dichiarato è preparare la futura presentazione pubblica del partito e rafforzare una presenza costante sul territorio.

L’intervento conclusivo dell’assemblea, come sottolineato dal coordinatore Mariano Caldarella, ribadisce la volontà di costruire una proposta politica ispirata ai valori cristiani e invita i presenti a intervenire nel dibattito prima delle conclusioni del presidente dell’assemblea.