Licata-Siracusa: è 0-3 a tavolino. Accolto reclamo degli azzurri, cambia la classifica

Sport · Giudice Sportivo

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Vittoria a tavolino per il Siracusa Calcio 1924. Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla società aretusea in merito alla gara contro il Licata, disputata il 18 ottobre e valida per il campionato di Serie D, disponendo la sconfitta per 0-3 della formazione gialloblù.

La decisione, pronunciata il 3 novembre, riguarda la posizione del calciatore Domenico Anzelmo, schierato dal Licata dal primo minuto della partita. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, il giocatore non risultava ancora regolarmente tesserato con la società alla data dell’incontro.

A confermare l’irregolarità è stata la documentazione acquisita dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Dagli accertamenti è emerso che Anzelmo, nato il 31 maggio 2004, è stato tesserato per il Licata soltanto il 20 ottobre, due giorni dopo la sfida con il Siracusa.

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La società azzurra aveva presentato reclamo contestando la posizione del calciatore e chiedendo l’applicazione dell’articolo 10 del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina i casi di impiego di giocatori in posizione irregolare.

Esaminate le controdeduzioni del Licata e la documentazione federale, il Giudice Sportivo ha riconosciuto la fondatezza delle contestazioni del Siracusa, accogliendo il ricorso e infliggendo alla società licatese la perdita della gara con il risultato di 0-3.

Per il Siracusa arriva così una vittoria ufficiale che modifica l’esito della partita disputata il 18 ottobre. Disposto anche il non addebito della tassa di reclamo alla società aretusea. E questo significa 3 punti in più in classifica, con gli azzurri che salgono a 11 punti in classifica (comprensivi dei 7 di penalizzazione).

Il Siracusa Calcio 1924 esprime soddisfazione per l’accoglimento del reclamo relativo alla gara contro il Licata – disputata lo scorso 18 ottobre e valida per la 8^ giornata del campionato di Serie D, girone I – e per la conseguente assegnazione della vittoria per 0-3.

La decisione del Giudice Sportivo riconosce la fondatezza delle ragioni sostenute dal club ed è il risultato di un lavoro attento e scrupoloso, condotto con riservatezza e nel rispetto delle procedure.

La società sottolinea l’importanza di questo esito, ottenuto grazie alla serietà con cui tutela i propri interessi in ogni ambito. Un sentito ringraziamento è volto a chi lavora giornalmente sotto traccia, dimostrando impegno, grande attaccamento alla causa e senso di responsabilità.