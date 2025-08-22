Lidi improvvisati non autorizzati tra Carratois e Scalo Mandrie: liberati 600 mq di spiaggia pubblica

Proseguono i controlli della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Siracusa per contrastare il fenomeno dell’abusivismo demaniale perpetrato sulle spiagge libere del litorale di giurisdizione, che va dalla Penisola Magnisi alla foce del Pantano Longarini, per un totale di 123 chilometri, a tutela di tutti i fruitori del mare e delle spiagge ed a salvaguardia dell’ambiente costiero.

Nei giorni scorsi il personale militare della Guardia Costiera di Siracusa, congiuntamente a quello del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Portopalo di Capo Passero, ha restituito alla libera fruizione oltre 600 metri quadrati di spiaggia abusivamente occupata, nelle località Carratois del Comune di Pachino e Scalo Mandrie del Comune di Portopalo di Capo Passero.





Nello specifico, le abusive occupazioni sono state realizzate, in località Carratois mediante l’illecito allestimento di un’area attrezzata con ombrelloni e lettini, nonché pedane su cui erano collocati tavoli, sedie e divani per una estensione di circa 540 metri quadri.

In località Scalo Mandrie, invece, circa 100 metri quadrati di spiaggia libera venivano arbitrariamente occupati mediante il posizionamento, a scopo di lucro, di numerosi lettini da spiaggia, realizzando, così, una sorta di lido improvvisato privo delle necessarie autorizzazioni.

I responsabili sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria e le attrezzature abusivamente posizionate immediatamente rimosse, restituendo così alla collettività un’importante porzione di spiaggia libera.