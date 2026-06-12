È stata ritrovata in buone condizioni di salute la signora Giuseppina, scomparsa nelle scorse ore ad Avola. L’operazione di ricerca si è conclusa con esito positivo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avola, coordinati sul campo dal dirigente del Commissariato, dottoressa Roberta Corsaro, hanno immediatamente attivato tutte le procedure previste dal Piano Provinciale per la Ricerca di Persone Scomparse, disposto dalla Prefettura.

Le ricerche si sono concentrate in un’ampia area del territorio comunale, con particolare attenzione all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Attraverso la ricostruzione dei movimenti della donna, gli operatori sono riusciti a individuare l’area in cui si era allontanata.

La signora Giuseppina è stata infine rintracciata in un terreno incolto tra via Siracusa e via G. Falcone, dove si era fermata in seguito a un momento di smarrimento.

Al momento del ritrovamento, le sue condizioni generali sono apparse buone. Dopo i necessari accertamenti medici, verrà affidata ai familiari, che possono ora tirare un sospiro di sollievo.

Determinante, oltre al lavoro delle forze dell’ordine, è stata la collaborazione della cittadinanza e la diffusione delle informazioni utili alle ricerche.