Limitazioni sulla statale Cassibile-Avola per lavori al passaggio a livello: ecco quando

Al fine di agevolare RFI nello svolgimento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione del passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Siracusa-Gela, tratta Avola-Cassibile, nel territorio del Comune di Cassibile, in provincia di Siracusa; Anas, nella giornata di lunedì 26 gennaio, dalle ore 8 alle ore 16, provvederà ad istituire un senso unico alternato regolato tramite l’impiego di movieri dal km 393,790 al km 394,100 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
