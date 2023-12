Limone di Siracusa a rischio estinzione. Il consorzio Igp: “Allarmismi esagerati”

“Il cambiamento climatico è la sfida di questo millennio, che le donne e gli uomini del Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa Igp, hanno già raccolto, adeguando le tecniche di conduzione alla minore piovosità ed alle crescenti temperature, sempre nel rispetto dell’ambiente e del consumatore. Certamente le difficoltà non mancano, ma a chi parla di estinzione in un prossimo futuro, generando allarmismi esagerati, rispondiamo con le centinaia di ettari di nuovi impianti messi a dimora in questi anni, che rappresentano il futuro della nostra produzione di limoni di altissima qualità”. Il consorzio di tutela del Limone di Siracusa Igp replica così al team di BonusFinder Italia, che ha analizzato 109 prodotti alimentari specifici della Sicilia per scoprire quali sono gli alimenti più a rischio di estinzione a causa degli effetti del cambiamento climatico.

Secondo lo studio, potrebbero essere a rischio i prodotti Dop che svolgono un ruolo fondamentale nel settore agricolo della regione, come ad esempio la Vastedda della Valle del Belice, il Ragusano Dop e il Pecorino Dop. Ma tra i prodotti potenzialmente colpiti dall’aumento della temperatura e dalle precipitazioni meno frequenti, ci sono proprio alcuni famosi ortofrutticoli e con etichette DOP e IGP, come il Limone di Siracusa, la Pesca di Leonforte e l’Arancia di Ribera.

“Il Limone è arrivato nel Mediterraneo, grazie agli Arabi, intorno all’anno 1000 ed è riuscito ad ambientarsi in un clima più caldo e meno umido rispetto a quello della zona di origine: l’Asia, l’India in particolare – si legge ancora nella nota del consorzio – Oggi gli alberi di limone vengono coltivati in tutte le regioni tropicali e subtropicali del mondo, non solo in Italia, ma anche Spagna, Portogallo e California. Un caso emblematico è la regione di Murcia in Spagna, una delle regioni più aride e calde d’Europa, che riesce a mantenere volumi annui elevati e costanti”.