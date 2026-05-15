L’impegno dei volontari-superheroes al consueto “Caminetto” del Rotary Club Siracusa

L’11 maggio 2026 si è svolto il consueto “Caminetto” del Rotary Club Siracusa, dedicato a un tema di grande valore umano e sociale: l’impegno dei volontari-superheroes che ogni giorno portano sorrisi, conforto e speranza nei reparti ospedalieri e nelle case familiari.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Michele Merulla, Nino Urso e Alessandra Caruso, che hanno raccontato l’esperienza di un gruppo formato da 55 volontari attivi su base provinciale. I volontari operano principalmente nei reparti di pediatria, geriatria e ortopedia, incontrando pazienti piccoli e grandi, sia negli ospedali sia nelle abitazioni e nelle strutture di accoglienza familiare.

Indossando i costumi dei supereroi, questi volontari riescono a trasformare anche i momenti più difficili in occasioni di gioia e serenità, regalando un sorriso ai bambini ricoverati e un momento di leggerezza agli anziani e alle loro famiglie.

Il Caminetto del Rotary Club Siracusa ha rappresentato così un’importante occasione di riflessione sul valore del volontariato e della solidarietà, evidenziando come la presenza umana, l’ascolto e la vicinanza possano diventare una vera cura per chi vive situazioni di fragilità.