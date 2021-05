L’impegno del Rotary Siracusa Ortigia contro il Cyberbullismo

Si è conclusa, sabato 29 maggio, la seconda delle due giornate che il Rotary Siracusa Ortigia ha dedicato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Brancati” di Belvedere, relative al progetto distrettuale contro Cyberbulismo, Presidente di Commissione Francesco Dones.

Il progetto ha registrato la partecipazione di ottanta alunni delle diverse classi dell’Istituto, voluto dal Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta Alfio Di Costa, sostenuto dalla Presidente del Club Annalisa Iannitti e realizzato in sinergia con gli organi scolastici ed in particolare con la Dirigente Scolastica professoressa Stefania Gallo, che ha manifestato particolare apprezzamento per l’attività sociale e di servizio del Rotary verso la collettività e nella formazione delle nuove generazioni.

Francesco Novara, componente la Commissione distrettuale, e Carmelo Susinni, sociologo, hanno relazionato sul progetto Bullismo e Cyberbullismo evidenziando tutte le specificità sociali e comportamentali comprese le varie tipologie e manifestazioni del fenomeno anche con l’ausilio di slides e documentari con testimonianze di fatti accaduti in ambito scolastico.

A conclusone di ogni giornata sono stati somministrati sei test semplici, facoltativi ed anonimi.

Prevenire il bullismo, il cyberbullismo e qualunque forma di violenza è una sfida educativa dedicata alle future generazioni ed è anche l’impegno del Rotary