Lina Campisi e La Cialoma: Suruq racconta mare, memoria e tradizione

È un racconto di mare, memoria e famiglia quello del nuovo documentario firmato Appress Agency e realizzato da RockIsland Studio per Suruq Magazine, il progetto editoriale dedicato alle eccellenze della Sicilia orientale e delle Isole Eolie. Al centro della narrazione, Lina Campisi e la sua celebre Taverna La Cialoma, primo ristorante ad affacciarsi su quella che oggi è una delle piazze più iconiche dell’intera isola: Marzamemi.

Lina Campisi non è solo una ristoratrice. È una donna del borgo, una “cuoca del mare”, erede di una storica famiglia di rais e uomini della tonnara. Il suo sogno – trasformare la passione per il mare e la cucina in un luogo d’incontro e sapori – ha preso forma 25 anni fa proprio in quel piccolo angolo di Sicilia che oggi attira visitatori da tutto il mondo. Oggi, la Taverna La Cialoma è un’impresa familiare dove il testimone si è trasmesso di generazione in generazione. In cucina, insieme con Lina, lavorano i figli e il genero.





Questo ritratto familiare è il protagonista dell’episodio della serie di documentari lanciata da Suruq nel 2025, un’evoluzione editoriale che affianca alla narrazione scritta un linguaggio visivo e sonoro capace di restituire pienamente la forza e la bellezza delle storie raccontate. Un viaggio immersivo tra immagini, voci e ambienti che restituisce dignità e valore ai custodi dell’identità siciliana d’eccellenza.