L’incanto di Christmas Town a Catania: boom di visitatori e record di esibizioni

Se si potesse tornare indietro nel tempo, un luogo in cui migliaia di bambini vorrebbero tornare è certamente Christmas Town. Lo spettacolare parco natalizio lascia emozioni indelebili, sorrisi e sorprese spensierate; la terza edizione a Le Ciminiere di Catania si è conclusa con oltre 150mila visitatori provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, dalla Puglia, da Malta.

Babbo Natale è nostalgico in viaggio verso il Polo Nord, slitterà di nuovo l’anno prossimo sulla città etnea con le sue renne e probabilmente con il Grinch, che sta rivalutando i giorni trascorsi all’insegna della festa. Le maestranze sono già attive sulle numerose attrazioni che saranno progressivamente disinstallate dopo aver fatto sognare adulti e bambini nella magica atmosfera delle Ciminiere, un luogo sempre più rivalutato anche grazie a Christmas Town, che ogni anno in pieno inverno per un mese trasforma il polo fieristico nell’epicentro della felicità, dei desideri da avverare, del puro divertimento.

La città dell’Etna si consolida così come destinazione del turismo natalizio, diventando una meta da scoprire per il suo eccezionale vulcano attivo, ma rivelandosi anche la tappa scenografica eletta per il grande intrattenimento da vivere per chi atterra a dicembre in Sicilia. Quest’anno superato il record delle esibizioni con 538 repliche del magic show, 358 del musical, 182 del circo, 106 parate, 85 canti sotto l’albero, 62 lanci dell’Elfo Cannone, che dal 6 dicembre al 6 gennaio hanno generato un notevole indotto e un importante successo per talentuosi artisti e personaggi.

Un risultato raggiunto da un team costituito da oltre 350 persone che lavorano dietro le quinte e lungo i viali addobbati garantendo lo splendore dell’evento, l’efficienza e la sicurezza, per un flusso continuo e copioso di pubblico.

Mentre svanisce il profumo di zucchero e cannella, nelle case si smonta l’albero e a Catania si spengono le luci dell’evento più importante del Sud Italia che tornerà, ancora più grande e brillante, con nuove attrazioni da proporre in pieno stile natalizio.