L’incredibile storia del Caravaggio a Siracusa: perché dipinse il “Seppellimento di Santa Lucia” proprio qui?

Il “Seppellimento di Santa Lucia” è uno dei capolavori più intensi e drammatici di Caravaggio e rappresenta un legame profondo tra il grande maestro lombardo e Siracusa. Il dipinto, realizzato a olio su tela (408×300 cm), è oggi esposto sull’altare del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, luogo simbolo della città e sito in cui, secondo la tradizione, la santa fu martirizzata e sepolta.

L’opera fu realizzata dopo l’ottobre del 1608, in un momento cruciale e tormentato della vita di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio. L’artista giunse a Siracusa dopo una rocambolesca evasione dal carcere di Malta, dove era stato rinchiuso, e una fuga disperata seguita a un omicidio commesso a Roma, che gli costò una condanna a morte in contumacia.

Perché Caravaggio arrivò a Siracusa

Dopo aver lasciato Malta, Caravaggio trovò rifugio in Sicilia e approdò a Siracusa nell’autunno del 1608. Secondo numerosi studiosi, fu determinante l’aiuto dell’amico Mario Minniti, pittore siracusano conosciuto anni prima a Roma nella bottega di Lorenzo Carli. Minniti, figura centrale del caravaggismo siciliano, avrebbe ospitato e protetto l’artista, permettendogli di lavorare sotto la protezione del Senato siracusano.

Un documento dell’epoca testimonia la presenza di Caravaggio in città grazie al racconto del nobile Vincenzo Mirabella, indicato da alcuni studiosi come possibile committente del dipinto.

Il “Seppellimento di Santa Lucia”

Durante la sua breve permanenza – circa due mesi – Caravaggio ricevette l’incarico di realizzare una pala d’altare per la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, allora situata “fuori le mura”. Il risultato fu un’opera di straordinaria potenza emotiva: una scena cupa, essenziale, dominata dal realismo crudo dei corpi e dalla luce drammatica, tipica dell’ultimo Caravaggio.

Il dipinto ha vissuto una storia complessa, con numerosi spostamenti: dal Museo Bellomo a vari restauri, fino a mostre di rilievo internazionale come “Caravaggio e l’Europa” a Milano. Dal 2020 l’opera è tornata definitivamente nel suo luogo originario, il Santuario di Santa Lucia al Sepolcro.

Il legame con Mario Minniti

L’amicizia tra Caravaggio e Mario Minniti nacque a Roma nel 1596 e durò tutta la vita. Minniti fu uno dei modelli preferiti del pittore lombardo, apparendo in numerose opere celebri come Bacco, Il suonatore di liuto e I bari. Secondo alcune biografie, i due condivisero anche la stessa abitazione, circostanza che alimentò voci e sospetti nella Roma del tempo.

Sebbene alcuni racconti siano oggi messi in discussione dagli studiosi, è certo che Minniti ebbe un ruolo fondamentale nel diffondere il caravaggismo in Sicilia e nel sostenere Caravaggio nei suoi momenti più difficili, inclusa la fuga e il rifugio a Siracusa.

Un capolavoro nato dall’esilio

Il Seppellimento di Santa Lucia non è soltanto un’opera d’arte, ma il frutto di una vita segnata da fughe, violenza, genialità e amicizie decisive. Siracusa divenne per Caravaggio un porto temporaneo di salvezza, un luogo dove, nonostante tutto, riuscì a creare uno dei dipinti più potenti della storia dell’arte.