Linea telefonica guasta al Comando dei Vigili del fuoco: la protesta dei sindacati

Da oltre un mese il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa risulta essere con la linea telefonica guasta causa un guasto alla linea esterna del gestore telefonico competente. Di conseguenza tutte le comunicazioni in entrata e uscita del centralino sono bloccate sia per l’utenza esterna sia per l’utenza interna, per le comunicazioni con le sedi distaccate dei Vigili del Fuoco.

Il sistema di sala operativa per quanto concerne le chiamate di pubblico soccorso funziona però normalmente per tramite del numero unico di emergenza 112.





“Sono molteplici i disagi derivanti dal guasto telefonico tra tutti le comunicazioni con le squadre di intervento durante le operazioni di soccorso effettuate con i cellulari privati del personale operativo, il quale paga con proprie economie il costo di un guasto telefonico che dopo oltre un mese la compagnia non ha chiuso – si legge in una nota delle segreterie e dei coordinamenti sindacali provinciali del settore Vigili del fuoco Soccorso Pubblico e Difesa civile Siracusa -. Sono stati aperti molti ticket di guasto senza nessun risultato. Abbiamo tra l’altro inviato una nota sindacale di sollecito al Dirigente provinciale e per conoscenza al Signor Prefetto di Siracusa per far si che il guasto si ripristinato in tempi brevi. Non è possibile che un gestore telefonico lasci una istituzione dello Stato dedita al soccorso tecnico urgente con la linea telefonica guasta per oltre un mese. Chiediamo alle autorità competenti e al Prefetto un intervento utile a chiudere questa vergognosa e incivile vicenda che compromette e disagia l’operato dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siracusa”.