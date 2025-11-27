L’infinito contenzioso sulla Pillirina a Siracusa: dopo oltre un decennio, il Tar sospende il giudizio in attesa della Cassazione

La controversia legale che da oltre un decennio avvolge l’istituzione della Riserva naturale orientata “Capo Murro di Porco e penisola della Maddalena” nel Comune di Siracusa segna un nuovo capitolo, il cui esito è ancora lontano. Il Tar di Catania ha emesso un’ordinanza che dispone una nuova sospensione del giudizio. La decisione del Tar prolunga ulteriormente l’attesa per la definizione di una battaglia legale iniziata nel 2011 con il ricorso iniziale.

La parte ricorrente principale è la società Elemata Maddalena che dal 2011 ha promosso una serie coordinata di azioni legali contro l’istituzione della Riserva e l’imposizione di vincoli biennali di inedificabilità sui propri terreni. I ricorsi contestano atti amministrativi che vanno dal Decreto di avvio del procedimento del 2011 fino a decreti successivi di adozione e modifica del Piano regionale dei Parchi e delle Riserve naturali, e relativi provvedimenti vincolistici. La società chiede l’annullamento di tali atti e il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata approvazione e attuazione del Piano attuativo sulle aree edificabili.

I ricorsi, inizialmente sei, sono stati riuniti dal Tar nel 2019. Tra le parti in causa figurano l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania), ed enti a tutela ambientale come Legambiente e il Consorzio Plemmirio, intervenuti ad opponendum.

Questa in realtà non è la prima interruzione del giudizio. Il Tar aveva già sospeso i ricorsi riuniti due volte: la prima nel dicembre 2019 e la seconda nel maggio 2023, in entrambi i casi in attesa che si definissero altri gradi di giudizio connessi. La nuova sospensione è stata determinata dal fatto che Elemata Maddalena ha proposto un ricorso (motivi inerenti alla giurisdizione) innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale ricorso è diretto contro la sentenza del Cga del 4 aprile 2025, che aveva rigettato un precedente ricorso per revocazione proposto dalla società.

Il Tar ha ritenuto che, poiché la sentenza del Cga non è ancora passata in giudicato, permangono le ragioni che hanno condotto alle precedenti sospensioni. Secondo il Tribunale, lo scopo della sospensione è quello di prevenire lo svolgimento di attività processuale che potrebbe rivelarsi inutile in caso di accoglimento del ricorso in Cassazione.

Nonostante Legambiente e il Consorzio Plemmirio si siano opposti alla sospensione, insistendo per il rigetto dei ricorsi, il Tribunale Amministrativo ha disposto la sospensione definitiva dei giudizi in attesa dell’esito della Corte di Cassazione.