L’Infiorata 2025 a Noto. Stabilito il ticket d’ingresso: 5 euro

È in pieno fermento la macchina organizzativa della 46^ edizione dell’Infiorata di via Nicolaci: nei giorni scorsi è stato approvato l’atto di indirizzo per l’organizzazione dell’evento ed è stato aggiornato anche il protocollo d’intesa che firmeranno gli infioratori chiamati a realizzare le opere d’arte sotto i balconi più famosi di Sicilia. La scorsa settimana, invece, era arrivato l’ok alle istanze per partecipare alla realizzazione dei bozzetti, mentre oggi è stato pubblicato l’avviso per raccogliere eventuali sponsor. Ancora lontano, ma non troppo, l’annuncio del tema che caratterizzerà la festa di saluto alla Primavera in programma a metà maggio.

Quest’anno, come riportato nella delibera di giunta del 4 febbraio 2025, il ticket d’ingresso avrà un costo 5 euro per i visitatori non residenti (sopra i 12 anni) mentre per le scolaresche che la visiteranno il costo del ticket sarà di 3 euro. L’anno scorso e nel 2023 era di 3,5 euro (2,5 euro per le scolaresche), nel 2022, primo anno in cui venne introdotto, era di 2,5 euro per i visitatori. Il preventivo di spesa approvato dalla Giunta per lo svolgimento della manifestazione è di 256mila euro, cifra da coprire con i fondi della tassa di soggiorno e ricavato dalla vendita dei biglietti e dalle sponsorizzazioni.

L’Infiorata entrerà nel vivo venerdì 16 maggio con la realizzazione dei bozzetti e la lunga notte in via Nicolaci. Poi da sabato 17 fino a martedì 20 l’apertura alle visite.