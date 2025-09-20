Lingue, arti e sostenibilità: si chiude a Ortigia la Summer School Eco-Voices di Unikore

Ricerca, creatività e sostenibilità sono stati i tre cardini della Summer School internazionale Eco-Voices: Digital Narratives, Linguistic Diversity and the Environment in a Changing World, organizzata dal Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Enna Kore in collaborazione con l’Università di Malta e l’Università di Bucarest.

Dal 15 al 19 settembre, tra Enna e Siracusa, trenta studenti delle tre università partner hanno partecipato a un percorso intensivo guidato da una faculty di undici docenti provenienti da tutta Europa. L’itinerario, che ha intrecciato lingue, letteratura, arti e sostenibilità ambientale, si è aperto a Enna e si è concluso nel cuore di Ortigia, nella sede siracusana della Kore in Piazza Archimede.

Tra i keynote speakers ospiti di rilievo, tra cui Camilleri Grima (University of Malta), Draga Alexandru (University of Bucharest), Chevrier-Bosseau (Sorbonne Université), Alonso Breto (University of Barcelona) e Ciobanu (University of Bacau), che hanno affrontato temi legati all’eco-linguistica, all’eco-traduzione, all’eco-critica e alle arti performative.

Il programma ha combinato momenti di lezione, laboratori, performance artistiche ed escursioni, favorendo un dialogo continuo tra teoria e pratica. Tra le attività, il progetto Blue Embodied Seascapes ha offerto una riflessione visiva e performativa sul mare, mentre le escursioni da Piazza Armerina a Siracusa hanno permesso agli studenti di entrare in contatto diretto con i luoghi, trasformando l’esperienza in un apprendimento concreto e immersivo.

L’idea della Summer School è nata da un’intuizione del prof. Mattia Mantellato, che assieme a Marinella Muscarà, Direttrice del Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione dell’Università Kore, e a Ilaria Frana, delegata alle relazioni internazionali, ha dato vita a un’iniziativa ambiziosa: esplorare come lingue, arti e sostenibilità ambientale possano dialogare nell’era digitale.

«L’obiettivo – ha spiegato Mantellato – era far nascere qualcosa di nuovo dall’incontro tra saperi, lingue e generazioni differenti. Chiudere i lavori della Summer School a Ortigia assume un significato speciale: Siracusa, con la sua storia millenaria e la sua identità mediterranea, è il luogo ideale per riflettere sul dialogo tra culture, linguaggi e natura. Il bilancio è più che positivo: studenti di provenienze diverse hanno collaborato su progetti comuni, docenti di ambiti lontani hanno scoperto punti di contatto inattesi, artisti e accademici hanno creato performance memorabili. Eco-Voices ha dimostrato come l’incontro tra giovani, docenti e discipline possa generare nuove prospettive per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo».

Inserita nel programma Erasmus+ BIP, la Summer School si presenta come un modello innovativo di formazione internazionale, capace di coniugare approfondimento teorico, pratica creativa e impegno civico. Questa prima edizione riflette la visione di Unikore: non solo trasmettere conoscenza, ma produrla attraverso l’incontro e la contaminazione, costruendo ponti concreti verso un futuro più sostenibile e inclusivo.