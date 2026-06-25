L’intelligenza artificiale entra nei cantieri: a Siracusa il workshop della Cassa Edile sulle nuove tecnologie per le imprese

L’intelligenza artificiale non è più un tema riservato ai laboratori di ricerca o alle grandi aziende tecnologiche. Anche il settore delle costruzioni è chiamato a confrontarsi con una trasformazione destinata a cambiare il modo di progettare, pianificare e gestire i cantieri. Da questa consapevolezza è nato il workshop gratuito “Edilizia intelligente: gli strumenti pratici AI al servizio delle imprese”, organizzato questa mattina dalla Cassa Edile Siracusana nella sede di viale Ermocrate.

L’iniziativa ha riunito imprese, tecnici e professionisti del comparto edile per approfondire le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale attraverso esempi concreti legati al monitoraggio dei cantieri, alla gestione delle informazioni, alla pianificazione delle attività e al supporto alle decisioni. A guidare il confronto è stato il professor Concetto Spampinato, delegato del Rettore dell’Università di Catania per l’Intelligenza Artificiale, che ha illustrato le principali applicazioni già disponibili nel settore delle costruzioni.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Cassa Edile Siracusana, Salvo La Rosa, che ha sottolineato come anche il comparto dell’edilizia sia ormai chiamato a misurarsi con l’innovazione tecnologica. “È un argomento dal quale neanche noi possiamo sottrarci – ha spiegato –. Abbiamo organizzato questo incontro per iniziare a comprendere quali strumenti siano già oggi disponibili e come l’intelligenza artificiale possa essere applicata ai processi che interessano il nostro settore“.

Secondo La Rosa, la competitività delle imprese passerà inevitabilmente dalla capacità di affrontare le grandi trasformazioni in atto. “Così come è avvenuto con la transizione digitale e con quella ecologica, anche questa evoluzione rappresenta un passaggio fondamentale. Come Cassa Edile vogliamo offrire ai nostri iscritti gli strumenti per comprendere queste opportunità, con l’obiettivo di approfondirle successivamente attraverso specifici percorsi formativi organizzati da Ance“.

Il presidente della Cassa Edile ha evidenziato come l’intelligenza artificiale non sia destinata a sostituire il lavoro umano, ma possa migliorare sensibilmente tutte le attività di pianificazione che precedono l’apertura di un cantiere. “L’edilizia resta uno dei settori meno standardizzabili, soprattutto nella fase esecutiva, dove il ruolo della manodopera continua a essere centrale. Diverso è il discorso per la programmazione degli approvvigionamenti, l’organizzazione dei mezzi e del personale: tutti processi che possono essere notevolmente migliorati grazie ad applicativi basati sull’intelligenza artificiale“.

Uno degli aspetti maggiormente evidenziati nel corso dell’incontro riguarda la necessità di formare imprese e professionisti a un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. “L’AI è uno strumento e, come tale, richiede competenza – ha aggiunto La Rosa –. Non farà mai ciò che l’ingegno umano è in grado di realizzare, ma rappresenta un supporto straordinario. Già oggi, partendo da un computo metrico, è possibile ottenere indicazioni sui materiali necessari per un determinato intervento. Naturalmente tutto dovrà essere verificato dall’uomo. Pensare che l’intelligenza artificiale possa sostituirci sarebbe un errore; ignorarla, però, significherebbe perdere competitività“.

Il professor Concetto Spampinato ha illustrato le prospettive offerte dall’AI nel settore delle costruzioni, evidenziando come i cantieri producano una quantità enorme di dati che possono essere analizzati attraverso sistemi intelligenti. “L’intelligenza artificiale moderna è guidata dai dati e il settore delle costruzioni rappresenta un contesto ideale per sfruttarne le potenzialità – ha spiegato –. Oggi esistono già strumenti in grado di supportare il monitoraggio della sicurezza nei cantieri, verificare lo stato di avanzamento dei lavori, controllare gli aspetti normativi e assistere i professionisti nei processi decisionali“.

Durante il workshop sono stati presentati sia strumenti sviluppati nell’ambito della ricerca universitaria sia applicazioni già disponibili sul mercato.Per Spampinato, però, la vera sfida non è soltanto tecnologica ma culturale. “L’obiettivo di incontri come questo è aiutare i professionisti a comprendere cosa sia realmente l’intelligenza artificiale, come funzioni e perché sia necessario imparare a governarla. Non sostituirà l’uomo, ma sarà un compagno cognitivo che ci accompagnerà per molti anni“.

Un cambiamento che, secondo il docente dell’Università di Catania, richiede anche un nuovo approccio critico nei confronti della tecnologia. “La velocità con cui questi sistemi si sono evoluti impone a tutti noi di modificare il modo di interagire con gli strumenti digitali. Prima la tecnologia era sostanzialmente passiva; oggi possiamo dialogare con essa. Proprio per questo diventa ancora più importante sviluppare capacità di analisi e spirito critico, perché la responsabilità delle decisioni continuerà comunque a rimanere nelle mani dell’uomo“.