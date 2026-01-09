L’Inter Club di Siracusa “I Beneamati” donerà un defibrillatore all’associazione Ciao

Lunedì 12 gennaio, alle 18, nella sede dell’associazione Ciao in via Necropoli Grotticelle 17, il presidente dell’Inter Club di Siracusa “I Beneamati”, Salvatore Dugo, donerà un defibrillatore all’associazione Ciao (Centro Ascolto Interdisciplinare Oncologico) del Dr. Giovanni Moruzzi.
L’iniziativa si inquadra nelle tante attività sociali dell’Inter Club di Siracusa con l’intento di unire la passione sportiva all’impegno sociale.
