Lions Club Siracusa Eurialo presieduto da Silvia Leone apre l’anno sociale

Attualità · 2026/2027

Un nuovo parco in piazza Ernesto Cosenza, una via dedicata al primo governatore dei Lions siciliani e tante iniziative per giovani, ambiente e salute. Sono alcuni dei progetti del Lions Club Siracusa Eurialo, che domenica 18 ottobre ha aperto l’anno sociale 2026-2027 al Donna Coraly Country Boutique Hotel, in coincidenza con la festa per la fondazione del club. La cerimonia, condotta da Barbara Ruvioli, si è conclusa con la visita e la benedizione dell’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto.

Gli ospiti

All’apertura dell’anno della presidente Silvia Leone hanno partecipato il governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, e numerosi rappresentanti dell’associazione. Tra le autorità c’erano la prefetta di Ragusa Tania Giallongo, il comandante della Capitaneria di porto di Siracusa Antonio Cacciatore, il comandante provinciale dei Carabinieri Dino Incarbone, il comandante provinciale della Guardia di finanza Jonathan Pace e la comandante della Polizia municipale di Siracusa Loredana Carrara.

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Durante la cerimonia sono entrati nel club tre nuovi soci: Raffaella De Giorgi, Emanuele Fortunato e Roberto Corso. Sono stati anche consegnati quattro riconoscimenti Melvin Jones Fellow, il premio della fondazione internazionale dei Lions, a soci che si sono distinti nell’anno sotto la presidenza di Alfonso Nicita: Giuseppe Daidone, Maria Beatrice Pellegrino, Paola Ileana Pisana e Seiana Iachelli.





Un parco e una via per la città

Due progetti lasceranno un segno duraturo a Siracusa. Per i 110 anni dei Lions Clubs International, il club contribuirà alla riqualificazione di piazza Ernesto Cosenza, che con nuovi alberi e aree attrezzate per bambini, famiglie e anziani diventerà un Parco Lions dedicato al fondatore dell’associazione, Melvin Jones. Inoltre, per i 30 anni del Distretto Lions siciliano, i club della città hanno avviato insieme la procedura per intitolare una via a Gaetano Bellomo, primo governatore del Distretto.

Le iniziative dell’anno

Il club ha già avviato diverse attività: uno scambio internazionale che ha coinvolto venti giovani, una raccolta di fondi per una donna vittima di violenza, un incontro sull’emigrazione giovanile e “Lo Zaino Sospeso”, una raccolta permanente di materiale scolastico per i bambini in difficoltà.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 28 ottobre con “Hikikomori – Direzione futuro”, un incontro aperto a tutti sui giovani che si isolano dal mondo. Nel corso dell’anno sono previsti anche un processo simulato per avvicinare gli studenti alla giustizia, incontri per prevenire le truffe agli anziani, progetti per la lettura, la pace e l’inclusione, iniziative per l’ambiente e il risparmio dell’acqua, una giornata di screening e iniziative sulla prevenzione dei tumori e sulla longevità.

“Viviamo in un tempo in cui si parla molto di ciò che divide le persone», ha detto la presidente Silvia Leone. «Il lionismo ci insegna a cercare ciò che ci unisce. Al di là delle nostre professioni, esperienze e opinioni, possiamo condividere il desiderio di rendere migliore la vita di qualcuno, anche con un piccolo gesto. Non sempre potremo risolvere i grandi problemi, non sempre avremo risorse sufficienti, ma avremo sempre la possibilità di fare la nostra parte”