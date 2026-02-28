Lions Club Siracusa Host, convegno sulla Parità di genere

Stamane a Sant’Angela Merici si è svolto un Convegno sulla parità di genere a cura del lions Club Siracusa Host. Presenti il Past Governatore Franco Cirillo, la Presidente Simona Falsaperla, la vice Presidente Linda Gerardi, l’Avvocato Silvana Magliocco, L’ing. Valeria Di Maria , il dott. Achille Contento, il dott. Marco Procida. Presenti anche molti soci del Club.

Nell’introduzione ai lavori la presidente Simona Falsaperla ha parlato della parità di genere delle persone, fondamentale per pari dignità e giustizia sociale, per l’istruzione, per la salute e per l’occupazione.

La Vice Presidente Linda Gerardi ha sottolineato che ancora nella società molte diseguaglianze persistono.

“Una sfida ancora aperta e al tempo stesso una grande opportunità, investire nelle pari opportunità significa investire nel futuro della nostra società. “Come Club pensiamo che il cambiamento passi anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione: ecco perchè il seminario di oggi, rappresenta un occasione di conoscenza del tema”. E’ intervenuto con un saluto il Vice Presidente di Sant’Angela Merici Padre Salvatore Spadaro e ha chiuso i lavori il Past Governatore del Lions Club Siracusa Host Franco Cirillo che ha sottolineato che “l’inclusione è la priorità di genere, guardare alla persona e valorizzare soprattutto i fragili”.