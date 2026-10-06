Lions Siracusa Archimede, Irene Gionfriddo neopresidente per il 2026/2027

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Una piacevole ed elegante cerimonia ha caratterizzato il Meeting di Apertura del Lions Club Siracusa Archimede, che ha visto il battesimo della sua neopresidente, eletta alla testa di un Club giovane, ma, solido, laborioso ed attento alle problematiche del territorio.

Ha assunto le redini del Club siracusano Archimede Irene Gionfriddo, nel corso della cerimonia di Apertura dell’anno sociale 2026/2027, tenutasi a Siracusa, presso l’hotel Alfeo, il 2 ottobre, alle ore 18:00, dinanzi ad una sala gremita di soci, officers e ospiti graditi. Presenti alla serata il presidente della VII Circoscrizione, Giorgio Di Pietro, e il presidente della Zona 1 Siracusa Lions Sicilia, Roberto Arioti. Hanno preso parte alla cerimonia i presidenti del Lions Club Siracusa Host, Giuseppe Reale, del Club Siracusa Eurialo, Silvia Leone, il segretario del Lions Siracusa Aretusa, Salvatore Bonanno. Hanno fatto pervenire messaggi augurali, il past governatore Franco Cirillo nonché direttore del centro studi Edoardo Grasso, ribadendo la propria vicinanza al Club che certamente vorrà supportare quale gruppo meraviglioso, impegnato nella città da oltre 10 anni con attività di grande spessore e sia con azioni condivise con gli altri Clubs della Zona, riuscendo ad essere un prezioso tassello nel panorama del Distretto 108 Yb Sicilia. “Sicuramente il nuovo anno sarà foriero di successi lionistici e l’attuale presidente lo rappresenterà al meglio”, ha concluso nello scritto.

Ha inviato il proprio saluto anche il governatore del Distretto 108Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, complimentandosi per le attività già avviate; si auspica che il Club continui a servire con entusiasmo la comunità ed augura al presidente ed al Direttivo un proficuo anno di servizio. Nella serata è stato assegnato il premio Chevron per i 10 anni di servizio lionistico al socio fondatore Giovanni Girmena, conferitogli dal presidente internazionale per l’anno 2025/2026 come riconoscimento per le azioni compiute in nome del servizio, dell’amicizia e dell’etica lionistica nei 10 anni di appartenenza al sodalizio. Ha appuntato lo Chevron il presidente di Circoscrizione. Girmena si è dichiarato molto onorato per il premio ricevuto. Si è proceduto alla cerimonia di investitura di due nuovi soci, Salvatrice Dora Aprile e Roberto Damiani; ha fatto loro da sponsor Tony Gulino.

Il presidente prosegue con la cerimonia, sottoponendo ai presenti un programma molto composito, che ha strutturato insieme al proprio Club, ricco di svariati appuntamenti, basato su un’idea di Club che fa leva sul servizio, sul fare rete, sulla condivisione, sulla collaborazione, sul coinvolgimento, sull’entusiasmo, sull’apertura all’esterno, alle altre associazioni, ai Clubs vicini ed a quelli più lontani. La forza di un Club si basa proprio sulla collaborazione di tutti, da cui nascono le cose grandi ed importanti.

“Vorrò guardare con uno sguardo attento ai giovani, la nostra cura sarà rivolta a loro, grazie anche al service sugli hikikomori, ricordando l’influenza dell’interconnessione, che sottrae i giovani dal vivere i rapporti sociali. Molti service intendiamo effettuarli con le scuole, in quanto l’iperconnessione incontrollata genera fenomeni come il cyberbullismo e tutta una serie di problematiche legate alla dipendenza dal web. Attueremo il concorso “Un Poster per la Pace”, il Progetto Martina, gli screening sul diabete e le iniziative legate alla salute mentale, il tema della longevità, trattando l’aspetto sociale e psicologico. Ed ancora la ricorrenza dei 30 anni del Distretto Sicilia per cercare di lasciare un segno. Poi un service sulla memoria storica di Siracusa, sulla figura di Tommaso Gargallo, che riguarda un impegno promosso da Fildis Siracusa, lo realizzeremo insieme ai Lions per rispetto ed in continuità con il patto di amicizia, sancito l’anno scorso e sottoscritto dall’allora presidente Tony Gulino e dalla sottoscritta”, ha spiegato il presidente Gionfriddo. “La cooperazione con le realtà del territorio deve essere vista come metodo, penso alla Scuola Internazionale di Alta Formazione di Eccellenza, di cui è presidente Franco Cirillo, rivolta a giovani medici specializzandi in medicina riabilitativa nell’area euro mediterranea, la cui tematica sarà la riabilitazione in oncologia. Il corso si terrà dal 18 al 21 novembre e noi effettueremo la presentazione il 18 novembre, per cui ho raccolto la disponibilità degli altri Clubs a partecipare. Inoltre, ci apprestiamo a stringere un patto di amicizia con il Club Reggio Calabria Host, ci impegneremo a farlo diventare un momento di condivisione, legato alla progettualità, in quanto ci uniscono molte cose, l’essere affacciate entrambe sul Mediterraneo, il condividere la storia del periodo greco ed il comune impegno nei confronti dei giovani. Due città che hanno fatto della cultura, della valorizzazione del territorio elementi fondanti di amicizia. Il programma presentato costituisce un punto di partenza per individuare una direzione, ma, potrà essere modificato in base alle proposte che perverranno, certamente sarà un anno concreto, dinamico e piacevole”, ha concluso il neopresidente. Ha fatto pervenire un indirizzo di saluto Ruggero Sbarra, presidente del Lions Club Braşov Emeritus, attraverso un augurio di buon lavoro, con amicizia, stima e fraterna condivisione, al fine di rafforzare il legame tra Braşov e Siracusa nel segno del servizio, della solidarietà e dell’amicizia. A tale scopo, il socio fondatore del club rumeno, Salvo Pulvirenti, ha consegnato una targa a nome del proprio Club. Ha preso la parola il presidente di Zona Arioti: “Inauguriamo quest’anno con l’amicizia che ci contraddistingue per dimostrare il valore straordinario della nostra appartenenza”.

Saluta poi i nuovi soci, spiegando che faranno parte della più grande organizzazione del mondo, chiedendo loro di essere presenti, di portare nel Club le loro competenze, la loro umanità. Rivolgendosi alla Gionfriddo, le augura: “Farai un’esperienza umana straordinaria, guidare un Club, richiede tempo, energia ed entusiasmo. La presenza di ogni socio accresce e migliora il Club Siracusa Archimede, servire gli altri è possibile attraverso una predisposizione personale ed una mano tesa. Stringiamoci forti intorno a questi tre valori: generosità, gentilezza e gioia. La generosità è il motore del nostro we serve, la gentilezza è come una rivoluzione silenziosa, è agire con sensibilità, la comunità non deve essere percepita come un dovere, ma, come un’opportunità di crescita personale, che riempie di orgoglio e soddisfazione. Stringiamoci forti intorno a questi tre valori, le sfide davanti a noi sono grandi, ma, la nostra unione lo è ancora di più”.

Ha concluso i lavori il presidente della VII Circoscrizione Di Pietro, spiegando che l’apertura di un anno sociale è la conferma di una continuità che si protrae da 110 anni nell’associazione e ricorda che, quest’anno, ricorre anche il trentennale del Distretto.

“Voi avete un nome importante, da Siracusa infatti possono nascere idee importanti, che lasciano il segno. La voce dei Lions al servizio della Sicilia è il tema guida di quest’anno lionistico, significa imparare ad ascoltare le nostre comunità, i nostri territori. Da questi ascolti, si possono decodificare delle azioni reali da portare nei tavoli istituzionali competenti. I temi importanti riguardano la disabilità, l’ambiente, la riqualificazione delle periferie urbane. Voi siete un grande Club, sono convinto che il vero capitale umano delle nostre associazioni sono gli stessi componenti. E’ importante la qualità degli interventi e gli obiettivi che si mettono in atto. Uno dei fattori che aiutano a riconoscere il benessere di un Club è l’armonia ed una delle cose importanti è proprio la partecipazione dei soci”., ha concluso il presidente di Circoscrizione.