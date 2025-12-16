Lions Siracusa Aretusa, Siracusa calcio e Curva Anna insieme per i bambini ricoverati

Regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai più piccoli. I calciatori del Siracusa Calcio, insieme ai rappresentanti del Lions Club Siracusa Aretusa e ai tifosi della Curva Anna, questa mattina hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I, regalando un momento di serenità in vista del Natale.

L’iniziativa è ormai una tradizione consolidata da tre anni, e nasce dalla collaborazione tra il Lions Club Siracusa Aretusa, il Siracusa Calcio e la Curva Anna. Obiettivo: alleviare, anche solo per qualche ora, il peso della degenza dei bambini ricoverati, permettendo loro di incontrare i propri beniamini sportivi e ricevere doni e dolciumi.

I calciatori azzurri, accolti con entusiasmo dai piccoli degenti e dalle loro famiglie, hanno consegnato regali natalizi, mentre i ragazzi e le ragazze della Curva Anna – cuore pulsante del tifo siracusano – hanno rinnovato il loro gesto di solidarietà, autotassandosi per l’acquisto dei doni. Prima della consegna, non è mancato un momento di allegria con un piccolo coro da stadio intonato insieme con i bambini, per rendere l’atmosfera ancora più leggera e gioiosa.

“È il terzo anno che riproponiamo questa iniziativa – ha spiegato Matteo D’Aquila, responsabile marketing del Siracusa Calcio – fortemente voluta dal presidente Ricci, dal direttore Guglielmino e da tutta la società. Per noi è fondamentale essere al fianco di chi sta vivendo un momento complicato. Nel nostro piccolo vogliamo regalare un sorriso e speriamo di esserci riusciti anche oggi”.

Un appuntamento che si inserisce in un progetto più ampio di radicamento della società sportiva nel tessuto cittadino. “Andiamo oltre l’aspetto puramente sportivo – ha aggiunto D’Aquila –. Per essere credibili vogliamo entrare nel tessuto sociale della città. È un percorso che abbiamo intrapreso da tempo e che intendiamo continuare”.+

Soddisfazione anche da parte del Lions Club Siracusa Aretusa. La presidente Elisabetta Mariani ha sottolineato il valore umano e sociale dell’iniziativa. “Vogliamo regalare un sorriso e un momento di gioia a bambini – ha detto la Mariani – che passeranno un Natale diverso. La presenza dei loro idoli sportivi e dei piccoli doni serve proprio a farli distrarre e a rendere questo periodo un po’ più leggero”.

Un lavoro di squadra che coinvolge associazioni, sport e sponsor, come evidenziato dalla stessa Mariani. “Fare rete è fondamentale – prosegue la presidente del club service -. Il primo obiettivo di un Club Lions è aiutare il prossimo. Grazie agli sponsor, da tre anni riusciamo a realizzare questo momento senza gravare sul budget del club o dei soci. È un segno concreto di comunità”.

Infine, il valore più profondo del gesto: “Ricevere il sorriso di un bambino – ha concluso la Mariani – è la cosa più bella. Ti senti appagato, consapevole di fare qualcosa che ha valore reale per la società, al di fuori di qualsiasi logica di immagine”.

Una mattinata semplice ma intensa, che ha trasformato per qualche ora il reparto di Pediatria in un luogo di festa, confermando come lo sport e il volontariato possano diventare strumenti concreti di vicinanza e solidarietà.