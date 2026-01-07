Lisa Romano nominata presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Siracusa

La CNA di Siracusa annuncia con soddisfazione la nomina di Lisa Romano alla presidenza di CNA Cinema e Audiovisivo Siracusa.

La nuova presidente guiderà il comparto provinciale dedicato alle imprese e ai professionisti del settore cinematografico e audiovisivo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della filiera, favorire la crescita delle produzioni locali e sostenere l’innovazione tecnologica e creativa.

«La nomina di Lisa Romano rappresenta un passo importante per il rafforzamento del settore nella nostra provincia – dichiarano Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli rispettivamente presidente e segretario di CNA Siracusa –. Siamo certi che la sua esperienza e la sua visione contribuiranno a creare nuove opportunità per le imprese e i talenti del territorio».

CNA Cinema e Audiovisivo Siracusa si pone come punto di riferimento per chi opera nel mondo del cinema e dei contenuti audiovisivi, promuovendo iniziative di networking, formazione e collaborazione con istituzioni e partner nazionali.