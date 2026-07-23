“Lisistrata” incanta Priolo Gargallo: trionfa il Festival “Liberamente”

Cultura · teatro

Nonostante la morsa del caldo estivo, il pubblico delle grandi occasioni ha risposto con straordinario entusiasmo alla chiamata dell’arte e della classicità, decretando il trionfo del secondo Festival “Liberamente”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Priolo Gargallo con la direzione artistica di Deila Caruso.

Protagonista assoluta della serata è stata l’associazione culturale “Regola d’Arte Progetti e Ricerca”, che ha incantato la platea portando in scena “Lisistrata – Potere alle donne”. Una rilettura vibrante e di grande attualità del capolavoro di Aristofane, capace di unire la forza della tradizione teatrale greco-latina con una freschezza interpretativa travolgente.

L’obiettivo ambizioso della vigilia – divulgare la cultura e valorizzare il patrimonio teatrale rendendolo accessibile e vivo – è stato pienamente raggiunto. La kermesse si conferma così un punto di riferimento culturale di altissimo spessore per il territorio, grazie alla sinergia virtuosa tra le istituzioni locali, la direzione artistica del Festival affidata a Deila Caruso e l’eccellenza creativa delle compagnie ospiti.

Sotto la guida sapiente di Elena Savatta, direttrice artistica dello spettacolo, e la regia incisiva di Arianna Vinci – autrice anche della traduzione e dell’adattamento drammaturgico –, lo spettacolo ha saputo conquistare gli spettatori grazie a un ritmo incalzante, una forte carica ironica e momenti di profonda riflessione sui temi universali della pace e del ruolo della donna nella società.