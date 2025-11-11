L’istituto Federico II di Svevia di Siracusa inaugura l’orientamento in entrata 25/26

Si è tenuta con successo , presso l’Aula Magna “Spettacolo e Marketing”nella Sede Centrale in Viale Santa Panagia 131 dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” di Siracusa, l’inaugurazione ufficiale dell’attività di Orientamento in Entrata per l’anno scolastico 2025/2026.

L’evento ha visto la partecipazione di Dirigenti e Referenti di molte scuole medie di Siracusa e della provincia, invitati per una presentazione dettagliata e completa dell’ampia e diversificata offerta formativa dell’istituto.

L’inaugurazione è stata aperta dai saluti della Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Vittoriana Accardo, che ha illustrato non solo i percorsi consolidati ma anche le importanti novità che rendono l’istituto all’avanguardia.

La Dirigente ha inoltre sottolineato l’importante sinergia tra l’Istituto PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI DELLA RISTORAZIONE e dell’ospitalità e l’indirizzo per Servizi per l’agricoltura due settori fondamentali per l’economia del territorio, infatti dall’anno scolastico in corso al “Federico II di Svevia “e’stato assegnato anche il plesso di via Elorina.

L’offerta formativa presentata include: Settore Alberghiero: con gli indirizzi di Enogastronomia, Sala e Vendita, e Accoglienza Turistica. Servizi per l’Agricoltura, Servizi Culturali e dello Spettacolo, Indirizzo Socio Sanitario con opzione Ottico e Odontotecnico.

Nuove Aule Innovative di ultima generazione del settore Cucina 4.0 sono state presentate , altresì il laboratorio per la produzione della birra, l’aula immersiva, il laboratorio Green, il laboratorio spettacolo e marketing e i laboratori all’avanguardia di Ottico e Odontotecnico.

La Dirigente ha poi ceduto la parola ai docenti in rappresentanza dei vari indirizzi, che hanno approfondito i dettagli dei percorsi di studio.

Momento significativo dell’incontro è stata la presenza degli ospiti del CNA Siracusa, con i rappresentanti dei settori del Turismo Fabio Salonia, per l’area Ottico , Gabriele Aletta , Alessandro Bruno per l’area Formazione.

In particolare, il Segretario di CNA Siracusa Gianpaolo Miceli ha sottolineato il totale supporto dell’associazione all’Istituto per la realizzazione delle attività di formazione scuola/lavoro ( PCTO) e ha evidenziato l’importanza cruciale di questi indirizzi per il tessuto lavorativo siracusano.

L’evento è stato arricchito anche dalla partecipazione attiva di numerosi docenti e studenti dei settori Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica, dei Corsi serale , Ottico e Agrario che hanno rappresentato con entusiasmo i loro ambiti di studio.

L’iniziativa è stata brillantemente organizzata dalla Funzione Strumentale Orientamento, Formazione scuola lavoro, apprendistato di 1° livello, dalla Commissione Orientamento in Entrata, e dai Tutor orientamento e Tutor orientatore , da alcuni docenti tecnico-pratici del settore di Cucina, Sala e accoglienza Turistica , con il supporto della Dirigenza, della DSGA , dei Tecnici e collaboratori scolastici.

L’inaugurazione si è conclusa con una visita guidata ai laboratori dell’Istituto, seguita da uno splendido buffet di alta qualità, curato e realizzato con professionalità dai docenti , dai tecnici di laboratorio e dagli studenti dei settori Enogastronomia e Sala, riscuotendo grande apprezzamento da parte di tutti i presenti.

L’I.I.S. “Federico II di Svevia” si conferma così un punto di riferimento per l’istruzione secondaria, pronto ad accogliere le future generazioni con un’offerta formativa moderna, concreta e perfettamente allineata alle esigenze del mondo del lavoro.