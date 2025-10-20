L’Istituto “Gagini” di Siracusa ospita Bulgari: innovazione, sostenibilità e formazione al centro dell’alta gioielleria

Venerdì 24 ottobre, alle 9, l’Istituto “Antonello Gagini” di Siracusa ospiterà l’incontro dal titolo “Nuove frontiere dell’alta gioielleria: innovazione, sostenibilità e formazione”, organizzato in collaborazione con la prestigiosa maison Bulgari, tra i marchi più iconici del lusso internazionale.

L’iniziativa punta ad approfondire le evoluzioni più recenti del settore dell’alta gioielleria, articolandosi su tre temi chiave: l’innovazione produttiva, con l’ampliamento della manifattura Bulgari di Roma destinata a diventare centro mondiale per l’alta gioielleria entro il 2029; la sostenibilità ambientale, con l’introduzione di sistemi energetici rinnovabili e l’obiettivo della certificazione LEED GOLD; e la formazione dei giovani talenti, grazie alla nascita della “Scuola Bulgari”, dedicata ai mestieri del gioiello — dall’oreficeria alla gemmologia, fino al design tridimensionale.

Durante la mattinata sono previsti gli interventi di esperti del settore, una tavola rotonda con studenti e un momento di confronto sulle opportunità di carriera nel mondo della gioielleria di lusso. Particolare rilievo avrà anche l’aspetto occupazionale: Bulgari selezionerà potenziali futuri collaboratori tra gli ex studenti dei licei artistici del territorio, attraverso la valutazione dei curricula e prove pratiche di manualità.

Contestualmente, l’Istituto “Gagini” lancerà il concorso “Il mio tesoro”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, per stimolare la creatività e l’interesse verso l’arte orafa e il design.

Un appuntamento che conferma il ruolo del “Gagini” come polo di riferimento per la formazione artistica in Sicilia, capace di connettere scuola, impresa e territorio in un’ottica di innovazione e valorizzazione dei talenti.