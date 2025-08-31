L’Istituto Insolera difende la propria identità: “Non siamo una scuoletta di periferia”

Il Consiglio di Istituto dell’“Insolera” rompe il silenzio e interviene dopo le polemiche nate in seguito al dimensionamento scolastico deciso dal Ministero lo scorso dicembre, che ha portato all’unione con il “Rizza” e alla nascita del nuovo istituto “Rizza–Insolera”.

Nei mesi estivi, il presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, ha avviato un percorso di razionalizzazione degli edifici scolastici, incontrando i dirigenti del territorio. In quelle sedi è emersa l’ipotesi di trasferire il “Rizza” nei locali dell’Insolera di via Modica. Una proposta che ha scatenato articoli e commenti sui social, in cui l’Insolera è stato sbrigativamente etichettato come una “scuoletta di periferia”, mettendone in dubbio la capacità di accogliere un istituto più grande.





Dopo settimane di silenzio, il Consiglio di Istituto ha ritenuto necessario precisare alcuni punti. La sede di via Modica, spiegano dal Consiglio, è un edificio moderno, progettato per ospitare una grande scuola: 40 aule tecnologicamente attrezzate, uffici funzionali, un auditorium da 350 posti, biblioteca, sala conferenze, due campetti sportivi e un ampio parcheggio interno. Gli spazi consentono persino l’ampliamento con dieci aule in più, in previsione di una crescita futura.

L’offerta formativa dell’Insolera è fortemente orientata all’innovazione tecnologica, con nove laboratori specializzati (informatica, grafica, lingue, chimica/fisica e robotica). «La proposta di sostituire i laboratori con carrelli mobili e portatili – osserva il Consiglio – non è adeguata per un istituto tecnico che basa la didattica su attività laboratoriali strutturate». Il Consiglio rivendica anche il ruolo sociale della scuola, attenta all’inclusione degli studenti provenienti da contesti difficili, e sottolinea come la zona nord di Siracusa non sia affatto una periferia marginale, ma un’area in forte crescita demografica e scolastica, ben collegata dai trasporti e già sede di altri istituti superiori.

Lo spostamento in via Diaz, dove ha sede una parte del “Rizza”, solleverebbe invece più di una perplessità: spazi non sempre conformi agli standard ministeriali (1,96 mq per studente nelle scuole superiori), aumento del traffico e dei problemi di parcheggio in una zona già congestionata, e difficoltà a ospitare adeguatamente l’intera comunità scolastica. «Crediamo che non siano i muri a fare una scuola, ma le persone che la vivono: docenti, studenti, famiglie e personale – sottolinea il Consiglio –. Rivendichiamo la nostra dignità, la qualità dell’offerta formativa e la professionalità di chi lavora ogni giorno all’Insolera».

Concludendo, l’Istituto ribadisce la volontà di affrontare con responsabilità e fiducia la sfida del dimensionamento scolastico, continuando a garantire alla città di Siracusa «un’educazione di alta qualità».