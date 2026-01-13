L’Istituto Rizza in scena: valorizzare il territorio di Siracusa attraverso cinema e lezioni outdoor

I docenti dell’indirizzo Grafica e Comunicazione credono fortemente, da sempre, nell’importanza delle lezioni outdoor nel centro storico di Ortigia, per l’elevato valore storico, culturale e professionale che questa location rappresenta per la formazione degli studenti.

Da anni, i docenti dell’indirizzo portano avanti un’attività didattica ormai consolidata, basata sull’idea che la scuola non debba restare confinata nelle aule, ma possa e debba aprirsi al territorio. Le lezioni all’aperto in Ortigia, a pochi metri dalla sede scolastica oggi a rischio sfratto, rappresentano un modello educativo efficace e coerente con l’indirizzo di studi.

Questa esperienza dimostra in modo concreto come la vicinanza fisica al centro storico sia parte integrante e irrinunciabile del progetto educativo della scuola. Ortigia è oggi una delle location più richieste per spot pubblicitari, produzioni audiovisive e serie televisive: per gli studenti di Grafica e Comunicazione, poter operare direttamente in questo contesto significa trasformare la città in un’aula didattica viva, dove osservare, raccontare, progettare e produrre contenuti visivi in un ambiente reale, prestigioso e altamente professionalizzante.

Le lezioni outdoor permettono agli studenti di svolgere riprese video, esercitazioni fotografiche e attività di comunicazione visiva in un contesto che costituisce una risorsa culturale, creativa e lavorativa unica. Allontanare la sede scolastica dal centro storico significherebbe privare i ragazzi di un’opportunità formativa concreta, costruita nel tempo con competenza, coerenza e visione.

In questo percorso si è inserito il progetto “Ortigia Location”, progettato e coordinato dalle professoresse Agnese Firullo e Veronica La Runa e realizzato grazie ai fondi PNRR, insieme all’allestimento dei laboratori di Grafica e Comunicazione. Si tratta di investimenti pubblici mirati a rafforzare un’offerta formativa innovativa e strettamente connessa al territorio, con l’obiettivo di sviluppare negli studenti una profonda consapevolezza del patrimonio culturale, storico e produttivo che li circonda, educandoli a un rapporto attivo e responsabile con la città.

Una scuola non è solo un edificio: è relazione, contesto, possibilità. Spostarla lontano dal centro storico significa indebolire un’offerta educativa sostenuta anche da fondi pubblici e pensata per dialogare quotidianamente con Ortigia e con le sue potenzialità culturali e professionali.

In tale contesto è fondamentale ricordare il rapporto prezioso con le aziende del territorio grazie alle attività della Formazione Scuola Lavoro (FSL) poiché avvicina la scuola al mondo delle professioni permettendo agli studenti di applicare le conoscenze teoriche in contesti reali.

Togliere questa sede significa sottrarre ai ragazzi un’opportunità concreta di crescita, impoverire l’offerta formativa e spezzare un legame virtuoso tra scuola, territorio e futuro professionale.

Per questo motivo, i docenti continueranno a portare la didattica nel cuore della città, perché l’educazione non si allontana: si radica nei luoghi che la rendono viva.