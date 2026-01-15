L’Istituto Rizza porta la scuola a Ortigia: lezione outdoor su Elio Vittorini

La scuola esce dall’aula e incontra la storia e la letteratura nei luoghi che le hanno generate. È quanto avvenuto stamattina con la lezione outdoor svolta in Ortigia dalla professoressa Castelluccio Daniela insieme agli studenti della classe Quinta BT.

Le lezioni outdoor rappresentano da anni un’attività didattica consolidata all’interno dell’offerta formativa del Rizza e costituiscono uno strumento efficace per valorizzare il territorio come spazio educativo, rendendo l’apprendimento più coinvolgente e significativo.

La lezione, dal titolo “La storia ci appartiene”, è stata dedicata alla figura di Elio Vittorini, scrittore siracusano di fama internazionale e Premio Nobel per la Letteratura, e ha permesso agli studenti di ripercorrerne la vita e la carriera direttamente nei luoghi simbolo della sua formazione umana e artistica.

Il percorso didattico è partito dalla casa natale di Vittorini, in via Vittorio Veneto 138, per poi attraversare le vie del centro storico raccontate e descritte nel romanzo “Il Garofano Rosso”, fino a giungere allo Studio Museo “Elio Vittorini”, situato in via Roma 31, all’interno della Biblioteca Provinciale.

Camminando tra le strade di Ortigia, gli studenti guidati dalla docente, hanno potuto collegare testi letterari, contesto storico e spazio urbano, riscoprendo come la letteratura nasca spesso dall’esperienza vissuta e dal legame profondo con la propria città.

L’iniziativa mette in luce anche il valore aggiunto rappresentato dalla posizione dell’Istituto Rizza, situato a pochi chilometri dal centro storico di Siracusa, una fonte inestimabile di storia, cultura e identità. Questa vicinanza consente alla scuola di utilizzare il patrimonio artistico e letterario della città come estensione naturale dell’aula, trasformando Ortigia in un laboratorio didattico a cielo aperto. Un’esperienza particolarmente fondamentale per gli studenti dell’indirizzo Turismo, che possono così acquisire competenze culturali, storiche e comunicative direttamente sul campo, indispensabili per la loro futura professionalità nel settore dell’accoglienza e della valorizzazione del territorio.