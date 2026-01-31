L’Itas – Biotecnologie Ambientali protagonista allo STEM Day dell’Istituto Antonello Gagini di Siracusa

Un sabato mattina all’insegna della scienza, della curiosità e dell’innovazione quella che si è svolta oggi presso l’Istituto Antonello Gagini di Siracusa, in occasione dello STEM Day organizzato dall’ITAS – sezione Biotecnologie Ambientali. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione e valorizzazione delle competenze scientifiche degli studenti, coinvolgendo scuole, docenti e famiglie.

Al centro dell’evento la presentazione e la premiazione dei progetti scientifici realizzati nell’ambito del concorso “Ti presento il mio progetto STEM”, che ha coinvolto gli alunni degli istituti comprensivi Elio Vittorini di Solarino, Salvatore Quasimodo di Floridia e Archia di Siracusa. Il concorso è stato realizzato con la partecipazione da parte della IV Commissione Legislativa “Ambiente, Territorio e Mobilità” Regione Sicilia presieduta dell’On. Giuseppe Carta, Zanichelli Editore e di Argital, azienda di cosmetici naturali, che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa fornendo alcuni dei premi destinati agli studenti.

Nell’Aula Magna dell’Istituto Gagini sono stati presentati 20 progetti, accolti con grande interesse da docenti, studenti e famiglie, a testimonianza di una forte attenzione verso le discipline STEM.

I lavori hanno affrontato temi scientifici complessi e affascinanti come il funzionamento del corpo umano, i neuroni, il DNA, la fecondazione e molti altri argomenti legati alle scienze della vita, dimostrando come anche i più giovani possano avvicinarsi alla ricerca con creatività, metodo e passione. Una vera e propria immersione nella scienza, vissuta non solo attraverso l’esposizione teorica ma anche tramite l’esperienza diretta. Nel corso dell’evento, infatti, gli studenti sono stati coinvolti nei nuovissimi laboratori di chimica e microbiologia dell’ITAS, dove hanno potuto sperimentare in prima persona, guidati dai docenti, attività pratiche e dimostrative.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è intervenuta la dirigente scolastica Giovanna Strano, che ha evidenziato il ruolo strategico dell’ITAS all’interno dell’offerta formativa del territorio: «La sezione Biotecnologie Ambientali dell’Istituto tecnico presente al Gagini rappresenta una realtà solida e di qualità. È una scelta ideale per chi desidera una formazione scientifica completa, ma anche un titolo di studio immediatamente spendibile, capace di aprire le porte sia al mondo del lavoro sia al proseguimento degli studi universitari».

Il concorso “Ti presento il mio progetto STEM” del Gagini, alla sua prima edizione, parte già con risultati molto positivi, registrando una ampia partecipazione e un forte coinvolgimento degli studenti. Un segnale incoraggiante che conferma la validità dell’iniziativa e la capacità dell’ITAS – Biotecnologie Ambientali di promuovere la cultura scientifica e orientare i giovani verso percorsi formativi innovativi e di qualità.