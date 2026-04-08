Lite con accoltellamento a Marzamemi, denunciati in due. In arrivo anche il Daspo Willy

L’intervento immediato e le indagini espletate a seguito della lite avvenuta a Marzamemi, domenica 5 aprile alle ore 21,30 circa, hanno consentito agli uomini del Commissariato di pubblica sicurezza di Pachino, diretti dal Dr. Giuseppe Arena, di individuare i due soggetti, due trentenni, responsabili del reato di lesioni personali pluriaggravate.

In particolare, è stato accertato che i due uomini, nel corso di una lite, colpivano la vittima, un ventiquattrenne, prima con le mani e poi con un coltello a serramanico, ferendolo al busto, alla schiena ed alla coscia.

Il malcapitato, trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Avola, per le ferite riportate, veniva soccorso dai medici che hanno dovuto medicarlo con numerosi punti di sutura.

Gli investigatori sono riusciti ad individuare gli aggressori grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e, a seguito di perquisizione nell’appartamento di uno degli indagati, hanno rinvenuto l’arma del delitto, un coltello con una lama in metallo lunga 10 cm.

È stata avviata l’istruttoria da parte della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa al fine di emanare a carico dei due denunciati il Daspo Willy per vietare loro di fare ritorno nelle zone della movida e di frequentare i locali notturni per due stagioni.

Sono già stati predisposti, nelle zone che hanno visto tale episodio di violenza, dei rafforzati servizi di controllo del territorio per le prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio.