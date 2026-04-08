Lite con accoltellamento a Marzamemi, il Siulp: “ottimo lavoro della Polizia, ora più risorse”

La Segreteria Provinciale del Siulp di Siracusa esprime grande plauso ai colleghi del Commissariato di Pachino che in breve tempo hanno identificato i due responsabili della lite e del successivo accoltellamento avvenuto il 5 aprile a Marzamemi che ha tanto interessato l’opinione pubblica locale.

Il Siulp aretuseo, come in tante altre occasioni, ricorda a tutti gli attori istituzionali e, soprattutto, ai politici locali che il controllo del territorio diviene più efficace se si ripianano le endemiche carenze di personale sia all’Ufficio Volanti della Questura, sia nei commissariati della provincia. “La sicurezza non è un costo – spiega il segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia – ma il presupposto per uno sviluppo economico della nostra provincia a grande vocazione turistica. I cittadini che giustamente chiedono sempre maggiore sicurezza possono contare sull’efficacia dell’azione della Polizia di Stato ma ognuno deve fare la propria parte”.

Per tale ragione il Siulp si dichiara disponibile a confrontarsi con chi nel territorio ha la responsabilità politica a prescindere dell’appartenenza partitica perché il problema degli organici e delle risorse per le Forze dell’Ordine è ancora lontano dall’essere risolto.