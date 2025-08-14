Lite con accoltellamento, un uomo trasferito all’Umberto I in gravi condizioni

Ferito a coltellate nel Siracusano, grave un uomoUn uomo è stato accoltellato a Priolo, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore dopo aver incrociato la vittima, avrebbe prima inveito contro la vittima, per poi colpirlo. Uno o più fendenti hanno centrato l’uomo a una gamba, procurandogli una grossa ferita come accertato dal personale del 118 intervenuto dopo le richieste di soccorso. La vittima è stata trasferita all’Umberto I di Siracusa in gravi condizioni.

Indagano gli agenti di polizia che hanno avviato le ricerche per rintracciare l’aggressore. Sembra che alla base dell’agguato ci siano contrasti di natura economica.



