Lite in officina finisce nel sangue a Rosolini: meccanico in gravi condizioni trasportato in elisoccorso

Un diverbio nato per motivi di lavoro sarebbe degenerato in una violenta aggressione nel pomeriggio di ieri a Rosolini. Un meccanico di 57 anni è stato colpito durante una lite con un cliente e si trova ora ricoverato in gravissime condizioni al Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito in elisoccorso.

Secondo le prime informazioni – ancora al vaglio dei Carabinieri – tutto sarebbe iniziato all’interno di un’officina, quando un cliente avrebbe preteso la riparazione immediata del proprio mezzo. Di fronte al diniego del meccanico, la discussione si sarebbe rapidamente accesa fino a degenerare.

L’aggressore avrebbe prima preso di mira le auto in officina con una barra di ferro e poi colpito il 57enne con un violento colpo al volto, facendolo crollare a terra e perdere conoscenza davanti ai presenti. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorsi: dopo un primo passaggio dal PTE di Rosolini, il personale del 118 ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale “Nino Baglieri” di Modica, con emorragia cerebrale e trauma maxillo facciale. Considerata la necessità di un intervento specialistico, i medici hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso, che ha trasferito d’urgenza il paziente a Catania in prognosi riservata.

I Carabinieri della stazione di Rosolini hanno avviato gli accertamenti raccogliendo le prime testimonianze e verificando i filmati di videosorveglianza.