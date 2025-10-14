Pomeriggio movimentato ad Avola, dove due persone sono rimaste coinvolte in una violenta lite scoppiata in strada per motivi ancora da chiarire.

Secondo le prime ricostruzioni, nel corso del diverbio uno dei due contendenti – uno straniero – avrebbe riportato un colpo alla testa. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Volante del Commissariato di Avola, che ha faticato non poco per separare i due uomini ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il ferito è stato condotto al pronto soccorso, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Dopo le cure, l’uomo è stato dimesso.

La Polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare le eventuali responsabilità.